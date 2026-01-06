Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що попри об'єктивні труднощі з електропостачанням та транспортною інфраструктурою, жителям області вдається зберігати стійкість без паніки, усвідомлюючи головне – відповідальність за війну несе Росія.

Чи витримає Одеса атаки по енергетиці та портах?

Ситуація в Одесі контрольована, економіка функціонує в межах можливого за воєнного часу, хоча загрози ударів по енергетиці та портовій інфраструктурі залишаються постійними.

Система ППО удосконалюється для протидії викликам, проте обстріли завдають значної шкоди – в окремих локаціях та населених пунктах області досі відсутнє електропостачання, люди перебувають без світла по кілька днів.

Існують проблеми з портовою інфраструктурою та електротранспортом, але міська військова адміністрація знаходить альтернативні рішення. Найголовніше – у людей немає паніки, хоча іноді нерви не витримують і трапляються спроби мирних протестів чи перекриття доріг,

– зазначив Братчук.

Росія атакує переважно "Шахедами", "Геранями" та дронами-обманками, а також використовує балістичні ракети, які найскладніші для перехоплення та вимагають спеціальних засобів протиповітряної оборони.

"Це тактика виснаження економіки. Повітряні тривоги, змушують судна повертатися в море та кружляти на відстані. Проте крім класичних засобів ППО працюють мобільні вогневі групи та легка авіація – гелікоптери й винищувачі, які патрулюють над морем, не даючи ворогу літати. Це наше море, наше повітря, наше небо, наша земля", – підкреслив Братчук.

Що ще відомо про ситуацію в Одеській області?