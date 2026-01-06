Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що попри об'єктивні труднощі з електропостачанням та транспортною інфраструктурою, жителям області вдається зберігати стійкість без паніки, усвідомлюючи головне – відповідальність за війну несе Росія.
Дивіться також: У трьох областях України ввели аварійні відключення світла
Чи витримає Одеса атаки по енергетиці та портах?
Ситуація в Одесі контрольована, економіка функціонує в межах можливого за воєнного часу, хоча загрози ударів по енергетиці та портовій інфраструктурі залишаються постійними.
Система ППО удосконалюється для протидії викликам, проте обстріли завдають значної шкоди – в окремих локаціях та населених пунктах області досі відсутнє електропостачання, люди перебувають без світла по кілька днів.
Існують проблеми з портовою інфраструктурою та електротранспортом, але міська військова адміністрація знаходить альтернативні рішення. Найголовніше – у людей немає паніки, хоча іноді нерви не витримують і трапляються спроби мирних протестів чи перекриття доріг,
– зазначив Братчук.
Росія атакує переважно "Шахедами", "Геранями" та дронами-обманками, а також використовує балістичні ракети, які найскладніші для перехоплення та вимагають спеціальних засобів протиповітряної оборони.
"Це тактика виснаження економіки. Повітряні тривоги, змушують судна повертатися в море та кружляти на відстані. Проте крім класичних засобів ППО працюють мобільні вогневі групи та легка авіація – гелікоптери й винищувачі, які патрулюють над морем, не даючи ворогу літати. Це наше море, наше повітря, наше небо, наша земля", – підкреслив Братчук.
Що ще відомо про ситуацію в Одеській області?
- Росія застосовує балістичні ракети з касетними боєприпасами для ударів по Одеській області та ускладнює роботу систем ППО, запускаючи дрони на низьких висотах.
- Атаки зосереджені на портовій інфраструктурі та логістиці. В Одесі відсутнє електропостачання до 20 днів, а електротранспорт не працює.
- Росія активізувала атаки на Одесу, прагнучи паралізувати морський експорт України та підірвати її економіку.