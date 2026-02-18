Аварійні відключення та наслідки обстрілів: що відомо про стан енергосистеми України
- Російські удари на енергетичну інфраструктуру призвели до знеструмлення в декількох українських областях, зокрема в Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській та Одеській.
- Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, але споживачам рекомендується обмежити користування потужними електроприладами.
Ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до нових знеструмень у кількох українських регіонах. Чимало мешканців у Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях залишились без світла.
Що відбувається в енергосистемі України станом на 18 лютого?
Також без електроенергії залишається значна частина споживачів на Одещині, про що пише Укренерго.
Там, де це дозволяє безпекова ситуація, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.
Наразі у більшості областей застосовуються:
- графіки обмеження потужності для промисловості;
- графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів.
В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення, а попередньо оприлюднені графіки не діють. Повернення до прогнозованих відключень відбудеться після стабілізації ситуації.
Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону,
– закликали у компанії.
Водночас споживання електроенергії зросло через:
- похолодання у більшості регіонів;
- меншу кількість знеструмлених абонентів.
Станом на 9:30 середи – 18 лютого – рівень споживання був на 3,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Але все ще зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00,
– звернулися до українців в Укренерго.
Цікаво! Через складні погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 42 населені пункти на Одещині.
Зокрема у Міненерго теж відзначили ситуацію на Одещині – вона залишається складною через пошкодження обладнання внаслідок обстрілу та через несприятливі погодні умови. Без електропостачання залишилися понад 99 тисяч абонентів.
Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.
Що ще відомо про ситуацію в енергетиці?
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що мета Путіна – це Київ та вся Україна. За його словами, комунальні та аварійні служби міста фактично працюють у режимі безперервного реагування.
Водночас прем'єрка Юлія Свириденко доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів.