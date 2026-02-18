Аварійні відключення та наслідки обстрілів: що відомо про стан енергосистеми України

Ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до нових знеструмень у кількох українських регіонах. Чимало мешканців у Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях залишились без світла.

Що відбувається в енергосистемі України станом на 18 лютого?

Також без електроенергії залишається значна частина споживачів на Одещині, про що пише Укренерго.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Наразі у більшості областей застосовуються:

графіки обмеження потужності для промисловості;

графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів.

В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення, а попередньо оприлюднені графіки не діють. Повернення до прогнозованих відключень відбудеться після стабілізації ситуації.

Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону,

– закликали у компанії.

Водночас споживання електроенергії зросло через:

похолодання у більшості регіонів; меншу кількість знеструмлених абонентів.

Станом на 9:30 середи – 18 лютого – рівень споживання був на 3,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Але все ще зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00,

– звернулися до українців в Укренерго.

Цікаво! Через складні погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 42 населені пункти на Одещині.

Зокрема у Міненерго теж відзначили ситуацію на Одещині – вона залишається складною через пошкодження обладнання внаслідок обстрілу та через несприятливі погодні умови. Без електропостачання залишилися понад 99 тисяч абонентів.

Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Що ще відомо про ситуацію в енергетиці?