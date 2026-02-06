Змінцення української стійкості: держава–союзник надала нову енергетичну допомогу
- Естонія надає Україні нову енергетичну допомогу, включаючи фінансування генераторів, та підтримує відновлення в Житомирській області.
- Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підтвердив непохитну підтримку України, заявивши про постійну військову, гуманітарну і енергетичну допомогу.
Естонія передасть нову енергетичну підтримку Україні. Йдеться зокрема про гроші на генератори.
Яку допомогу надає Естонія?
Про допомогу повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.
Він повідомив, що вітає міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна в Україні. Згідно зі словами Сибіги, зосередилися на викликах безпеки, ситуації в енергетичному секторі, а також на спільних зусиллях щодо посилення тиску на ворога, зокрема:
- санкціях;
- протидії тіньовому флоту;
- просуванні притягнення до відповідальності за злочин.
Я вдячний Естонії за внесок у розмірі 2 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. А також за 10 потужних генераторів, переданих під час цього візиту, та 408 тисяч євро енергетичної допомоги, зібраної естонськими неурфядовими організаціями та громадянським суспільством. Це своєчасні й відчутні внески у зміцнення нашої стійкості.
Він також щиро подякував Естонії за зусилля з відновлення у Житомирській області.
Приємно, що вчора міністр Цахкна відкрив цивільні об’єкти, збудовані за підтримки Естонії: житловий будинок для ВПО в Овручі та сучасне багатофункціональне бомбосховище на території Центру соціально-психологічної реабілітації "Сонячний дім" у Житомирі,
– написав Сибіга.
Зауважте! Андрій Сибіга додав, Україна високо цінує головування Естонії у форматі Північно-Балтійської вісімки.
Зокрема міністра закордонних справ Естонії прокоментував свій візит в Україну. Про це йдеться у його дописі в Х.
Послання Естонії абсолютно чітке: ми непохитно стоїмо поруч з Україною, адже наша власна безпека залежить від того, щоб атаки, руйнування й звірства ніколи не винагороджувалися новими квадратними кілометрами території,
– сказав Маргус Цахкна.
Він наголосив: доки метою Росії залишається знищення України та "перекроювання європейської системи безпеки", політика Естонії щодо тиску й ізоляції Росії не зміниться.
Міністр вважає, що справедливого й тривалого миру можна досягти лише через політичну, економічну та військову силу України, а також шляхом позбавлення агресора засобів для ведення війни.
Важливо! Естонія й надалі планує надавати військову допомогу в обсязі щонайменше 0,25 % ВВП щороку, а також забезпечуватиме стабільну гуманітарну й енергетичну підтримку.
Що ще відомо щодо Естонії?
В Естонії – у місті Кійза – відкрили найбільший у Європі акумуляторний парк. Наразі очікується зміцнення стабільності в енергосистемі та менші ціни на електроенергію. Цей парк має 54 масивні контейнери із загальною потужністю 100 мегаватів. Зокрема система забезпечує електроенергією майже 90 тисяч домогосподарств одночасно.
Водночас Естонія запропонувала заборонити в'їзд до Європейського Союзу всім російським військовим, які воювали проти України. Наразі ця ініціатива перебуває на стадії обговорення.