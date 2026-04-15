До 100 мільярдів доларів допомоги: які країни отримають підтримку через війну в Ірані

Світовий банк розвитку планує підтримати країни, які постраждали від війни на Близькому Сході. Нині фінансування передбачає обсяги в 20 – 25 мільярдів, але якщо війна в Ірані продовжиться – банк планує знайти гроші, аби збільшити підтримку держав до 100 мільярдів.

Яку суму допомоги можуть отримати країни Близького Сходу?

Про те, як Світовий банк розвитку планує допомогти країнам, що постраждали від конфлікту, пише The Guardian.

Дивіться також Орбан програв: що перемога Мадяра означає для України та 90 мільярдів євро допомоги

СБР (Світовий банк розвитку) може виділити 80 – 100 мільярдів доларів для країн, які сильно постраждали через війну в Ірані. Отримати кошти можна буде протягом 15 місяців.

Як зазначає глава банку Аджай Банга, фінансування складатиметься з умовних двох частин. Одна з них складає 20 – 25 мільярдів, які держави могли отримати для реагування на поточну кризу.

Зокрема додаткові 30 – 40 мільярдів доларів країни могли б отримати через реорганізацію чинних програм.

Якщо ж війна на Близькому Сході продовжиться, СБР доведеться шукати додаткового фінансування. Так, є варіант звернутися до резервів, щоб збільшити загальну суму допомоги до 80 – 100 мільярдів доларів.

Водночас видання акцентує, що у вівторок Міжнародний валютний фонд спрогнозував рецесію, якщо війна на Близькому Соді продовжиться.

Зауважте! Рецесія – спад економічної активності, зокрема скорочення виробництва, зниження споживчих витрат і зростання безробіття. Найчастіше такий економічний процес визначається через зниження ВВП.

Зокрема серед країн Близького Сходу, які постраждали від війни – Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Саудівська Аравія, Йорданія. Іран звинуватив держави у наданні допомоги для США, а також почав атакувати американскі об'єкти у зазначених країнах.

Які наслідки для світової економіки від війни в Ірані?

З початком атак США та Ізраїлю на Іран від 28 лютого почала стрімко зростати ціна на нафту та похідні продукти. Так, світові ринки пального переживають кризу зокрема через скорочення поставок Ормузькою протокою.

Тож, для країн, які імпортують пальне, проблемним стало питання не лише доставки й нових шляхів постачання, а й цін на ресурси.

Наприклад, ЄС витратила 22 "додаткових" мільярди євро через ріст цін на енергоносії. Під час Брифінгу в Брюсселі Урсула фон дер Ляєн зазначила, що країни не почали імпортувати більше ресурсів, однак значно збільшилась ціна тих самих обсягів, як пише Радіо Свобода.

Наш рахунок за імпорт викопного палива зріс більш ніж на 22 мільярди євро. За 44 дні – 22 мільярди євро – і жодної додаткової молекули енергії. Це демонструє величезний вплив цієї кризи на нашу економіку,

– пояснила президентка Єврокомісії.

Зокрема вона додала, що країни ЄС працюватимуть спільно для кращої координації щодо закупівель пального та розподілу наявних ресурсів. А також, на її думку, у ЄС має бути єдність для подолання викликів у сфері енергетики.

Ми координуватимемо вивільнення нафтових резервів, щоб досягти максимально можливого ефекту для ринку та споживачів. Водночас ми забезпечимо, щоб надзвичайні заходи держав-членів не підривали функціонування єдиного ринку,

– зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Посадовиця наголосила, що нині важливо уникнути ситуації, коли одночасно країни виходять на ринок і конкурують між собою, підвищуючи ціни. Тож, заповнення газових сховищ державами ЄС теж будуть координувати, аби запобігти ще більшому підвищенню цін.

Як війна на Близькому Сході вплинула на ринок пального в Україні?