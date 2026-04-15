Какую сумму помощи могут получить страны Ближнего Востока?

О том, как Всемирный банк развития планирует помочь странам, пострадавшим от конфликта, пишет The Guardian.

СБР (Всемирный банк развития) может выделить 80 – 100 миллиардов долларов для стран, сильно пострадавших из-за войны в Иране. Получить средства можно будет в течение 15 месяцев.

Как отмечает глава банка Аджай Банга, финансирование будет состоять из условных двух частей. Одна из них составляет 20 – 25 миллиардов, которые государства могли получить для реагирования на текущий кризис.

В частности дополнительные 30 – 40 миллиардов долларов страны могли бы получить через реорганизацию действующих программ.

Если же война на Ближнем Востоке продолжится, СБР придется искать дополнительного финансирования. Так, есть вариант обратиться к резервам, чтобы увеличить общую сумму помощи до 80 – 100 миллиардов долларов.

В то же время издание акцентирует, что во вторник Международный валютный фонд спрогнозировал рецессию, если война на Ближнем Востоке продолжится.

Заметьте! Рецессия – спад экономической активности, в частности сокращение производства, снижение потребительских расходов и рост безработицы. Чаще всего такой экономический процесс определяется через снижение ВВП.

В частности среди стран Ближнего Востока, пострадавших от войны – Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания. Иран обвинил государства в оказании помощи для США, а также начал атаковать американские объекты в указанных странах.

Какие последствия для мировой экономики от войны в Иране?

С началом атак США и Израиля на Иран от 28 февраля начала стремительно расти цена на нефть и производные продукты. Так, мировые рынки топлива переживают кризис в частности из-за сокращения поставок через Ормузский пролив.

Поэтому, для стран, которые импортируют топливо, проблемным стал вопрос не только доставки и новых путей поставки, но и цен на ресурсы.

Например, ЕС потратила 22 "дополнительных" миллиарда евро из-за роста цен на энергоносители. Во время брифинга в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны не начали импортировать больше ресурсов, однако значительно увеличилась цена тех же объемов, как пишет Радио Свобода.

Наш счет за импорт ископаемого топлива вырос более чем на 22 миллиарда евро. За 44 дня – 22 миллиарда евро – и ни одной дополнительной молекулы энергии. Это демонстрирует огромное влияние этого кризиса на нашу экономику,

– пояснила президент Еврокомиссии.

В частности она добавила, что страны ЕС будут работать совместно для лучшей координации по закупкам топлива и распределения имеющихся ресурсов. А также, по ее мнению, в ЕС должно быть единство для преодоления вызовов в сфере энергетики.

Мы будем координировать высвобождение нефтяных резервов, чтобы достичь максимально возможного эффекта для рынка и потребителей. В то же время мы обеспечим, чтобы чрезвычайные меры государств-членов не подрывали функционирование единого рынка,

– отметила Урсула фон дер Ляйен.

Чиновница отметила, что сейчас важно избежать ситуации, когда одновременно страны выходят на рынок и конкурируют между собой, повышая цены. Поэтому, заполнения газовых хранилищ государствами ЕС тоже будут координировать, чтобы предотвратить еще большее повышение цен.

