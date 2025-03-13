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13 березня, 12:33
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Депутати однієї із країн Європи вимагають негайно конфіскувати російські активи

Валерія Городинська
Основні тези

Депутати французького парламенту закликають Європейський Союз ухвалити рішення щодо конфіскування активів Центробанку Росії, які заморожені у європейських фінустановах.

Про що йдеться у резолюції французького парламенту до ЄС

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на France Info, відповідну резолюцію у Франції ухвалили ввечері 12 березня. Втім такий документ має лише декларативний характер. 

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Попри свій статус він набув широкої підтримки – 288 голосів "за", а "проти" лише 54 (здебільшого виступили проти опозиційні партії "Нескорена Франція" та "Національне об'єднання").

У резолюції йдеться про невідкладне вилучення заморожених російських активів для того, щоб фінансувати військовому допомогу Україні. Також, депутати закликають Євросоюз, НАТО та інші країни-союзниці:

  • продовжувати та збільшувати політичну, економічну та військову підтримку України, 
  • підтримати процес вступу України до Євросоюзу, 
  • створити незалежну систему європейської оборони, 
  • вивчити можливість розміщення європейських миротворчих сил в Україні.

Річ у тім, що про конфіскацію коштів Кремля давно наполягають країни Балтії та Польща. Водночас Німеччина та Франція та Єврокомісія відмовлялися від цієї ідеї через побоювання створити прецедент у міжнародному праві.

Нагадуємо! У країнах G7 після початку повномасштабного вторгнення заморозили десь 300 мільярдів євро російських активів. Більшість цих коштів, а це 190 мільярдів євро, зберігаються у центральному депозитарії безпеки Бельгії. 