Енергетична допомога від сусіда: до Києва прямують 400 генераторів

Ситуація з енергопостачання у Києві та Київській області після масованих обстрілів Росії залишається складною, досі діють екстрені відключення світла. Тому Польща направляє до столиці на допомогу сотні генераторів.

Яку допомогу надає Польща?

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

За його словами, столичний регіон отримає 400 генераторів. Вони допоможуть забезпечити енергетичну стійкість у цей складний період.

Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає,

– наголосив Лукашевич.

Який збір організували поляки?

До слова, не лише уряд Польщі допомагає українцям, але й жителя сусідньої країни. Так, днями поляки зібрали понад 1 мільйон злотих (близько 15 мільйонів гривень) на генератори, спальні мішки та пальне для Києва. Це вдалося зробити усього за три дні, пише Pomagam.pl.

Збір організував фонд Stand With Ukraine разом з низкою інших організацій. Спочатку вони хотіли зібрати кошти на 100 генераторів для української столиці, але потім підвищили мету до 2 мільйонів злотих. Ці кошти спрямують на закупівлю енергетичного обладнання для потреб жителів столиці.

Ці гроші – це реальне тепло для людей в Україні. Ми донесемо допомогу до тих, хто мерзне в темних будинках і лікарнях без електрики. Ми купимо більше генераторів, спальних мішків і палива,

– зазначили благодійники.

Зауважте! Наразі у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Також станом на ранок 22 січня без тепла залишаться менш як 3 тисячі багатоповерхівок, повідомив мер Віталій Кличко. За минулу ніч подали тепло до 227 будинків.

Як покращують енергопостачання в Україні?