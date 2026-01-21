Відключення світла в Україні: чому графіки обмежень часто змінюються
- Графіки відключень світла в Україні часто змінюються через динамічні зміни в енергосистемі, викликані ворожими обстрілами та погодними умовами.
- НЕК "Укренерго" надає розпорядження про обсяги та час обмежень, які обленерго коригує відповідно до ситуації в енергосистемі.
В усіх регіонах Україні наразі діють графіки відключень світла. Однак часто навіть погодинні обмеження можуть змінюватися протягом доби.
Чому так часто змінюються графіки відключень?
Чому так відбувається, розповіли у Львівобленерго.
Читайте також Для деяких регіонів України закуплять генератори на понад 2 мільярди гривень
Річ у тім, що стан Об'єднаної енергетичної системи України динамічно змінюється. Причиною є як наслідки ворожих обстрілів, так і погодні умови.
Тому обсяги обмежень можуть коригуватися кілька разів на добу. Розпорядження про обсяги та час обмежень надає НЕК "Укренерго".
Щойно ситуація в енергосистемі змінюється, обленерго коригує графіки для черг відповідно до нових вказівок НЕК "Укренерго",
– пояснили українцям.
Водночас іноді світла немає поза графіком. Для цього можливі такі причини:
- Локальна аварія в електромережах через перевантаження, несприятливі погодні умови тощо.
- Проблема всередині будинку (наприклад, несправність проводки чи щитової).
Аби розібратися у ситуації, слід перевірити статус відключення на сайті Обленерго. Адреса має бути зазначена в списку аварійних відключень.
Якщо ж адреси немає у списку, а світла немає у всьому будинку, слід скерувати звернення диспетчеру.
Важливо! У випадку, якщо немає світла тільки у конкретній квартирі, потрібно звернутися до управителя будинку (ОСББ, ЛКП).
Нагадаємо, що наступні 30 днів в Україні будуть складні. Таку заяву зробив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
Ви хочете запитати, чи буде в нас складніший період, ніж зараз? Наступні 30 днів у нас будуть складні. Я іноді чую, що з 15 січня стане краще або з наступного тижня стане краще – і в кінці маленькими буквами додають: за умови, що не буде нових обстрілів.
Однак є велика ймовірністю того, що нові обстріли будуть. Зокрема Андрій Герус вважає, що до 15 – 20 лютого ситуація буде складна.
Але може стати легшою, коли трохи "спадуть". морози. Це десь під кінець цього тижня.
Далі починається довший світловий день, сонце вище, сонячна генерація почне краще працювати – вона у нас розподілена і є в багатьох регіонах, тому одразу почне допомагати,
– зазначив Герус.
Він запевнив, що в Україні це відчують – десь з 15 – 20 лютого вдень українці будуть мати більше електроенергії.
Зверніть увагу! Але наступні 30 днів будуть непрості. Це треба розуміти та, за можливості, готуватися.
Що ще слід знати про ситуацію з енергетикою?
Вночі та вранці 21 січня Росія атакувала енергетику чотирьох регіонів. Нові знеструмлення відбулися у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях.
Водночас у Києві виникла важка ситуація з енергетикою, тому що протягом останніх двох місяців Росія сконцентрувала масовані удари саме по столиці. Наразі житлові будинки підключають до генераторів, щоб виконати головне завдання – врятувати життя і здоров'я людей.