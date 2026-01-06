Не все так просто: чому одні українці мають "більше світла", ніж інші

Всі генеруючі об’єкти в енергосистемі України працюють відповідно до своїх режимів і графіків. Однак тривалість відключень світла відрізняється залежно від регіону.

Що відомо про графіки відключення світла в Україні?

Наразі по певних територіях діють відносно легкі графіки, пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Як розказав тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко, йде зниження температури. Тому зростає збільшення попиту на електричну енергію.

Згідно зі слів Замулка, наразі в Україні працюють над тим, щоб максимально компенсувати негатив, який приносять обстріли росіян та погіршення погодних умов. Енергетики ж намагаються не допустити збільшення тривалості графіків обмежень електроенергії в країні.

Зокрема графіки залишається єдиною можливістю балансувати енергетику України. Тому вони застосовуються. Однак по різних територіях – по різному.

Також Анатолій Замулко пояснив, що відключення світла обумовлені мережевими можливостями її передачі та розподілу. Тобто певні території "мають реально прямі шляхи від генерації", тоді як інші – через велику кількість підстанцій та велику кількість мереж мають обмеження.

Там, де є можливість подати електрику, енергетики завжди її подають" електричну енергетику, – наголосив Замулко.

Важливо! Водночас він зазначив, що в Україні аналізують тривалість графіків відключень. І кожен випадок розглядається окремо. Однак зазвичай, якщо знаходять порушення з боку оператора, то їх вимагають усунути.

Однак наразі росіяни не прагнуть створити блекаут в Україні. Про це розповів виконувач обов'язків міністра енергетики Артем Некрасов.

Мета цієї кампанії – спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство,

– розказав Некрасов.

Він пояснив, що Росія прагне здійснювати саме психологічний тиск. Тому ціллю ударів ворога є не тільки лише електропостачання, але й системи теплопостачання.

Що ще слід знати про ситуацію зі світлом в Україні?