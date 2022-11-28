Не буде більше поблажки: гральний бізнес платитиме податки в повному обсязі

28 листопада 2022 , 15:01
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Джерело:

Телеграм-канал Ярослава Железняка

У Раді підтримали законопроєкт про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Даний законопроєкт подав у Раду саме він. 

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Про що йдеться у законопроєкті

Відтак, гральному бізнесу забороняється перебувати на спрощеній системі оподаткування у розмірі 2%.

"За" проголосували всі колеги нардепа з Комітету ВРУ з питань податкової та фінансової політики. 

Враховуючи бажання деяких особливо нахабних осіб затягнути розгляд закону, у фінальній редакції він набирає чинності одразу після підписання і опублікування – весь гральний бізнес одразу повинен буде перейти на повну ставку оподаткування. Ну, це щоб не було спокуси затягувати його розгляд і підписання,
– написав Ярослав Железняк.

Скільки коштів надійшло до бюджету від гемблінг-сфери

Одним з аргументів відкриття грального бізнесу в Україні були надходження до бюджету, які тоді оберталися на тіньовому ринку.

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За інформацією від пресслужби Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), за 10 місяців 2022 року загальна сума плати за ліцензії для гемблінг-сфери складає 856,50 мільйони гривень. 

Історія грального бізнесу в Україні

  • 14 липня 2020 року в Україні легалізували гральний бізнес.
  • Ініціатива дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.
  • У лютому 2021 року видали першу ліцензію на гральний бізнес за 23,4 мільйона гривень.
  • Перші казино і легальні зали ігрових автоматів почали роботу в травні 2021 року.
  • У липні 2021 року запрацював реєстр ігроманів.
Автор: Валерія Городинська