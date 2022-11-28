Не буде більше поблажки: гральний бізнес платитиме податки в повному обсязі

У Раді підтримали законопроєкт про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Даний законопроєкт подав у Раду саме він.

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Про що йдеться у законопроєкті

Відтак, гральному бізнесу забороняється перебувати на спрощеній системі оподаткування у розмірі 2%.

з Комітету ВРУ з питань податкової та фінансової політики.

Враховуючи бажання деяких особливо нахабних осіб затягнути розгляд закону, у фінальній редакції він набирає чинності одразу після підписання і опублікування – весь гральний бізнес одразу повинен буде перейти на повну ставку оподаткування. Ну, це щоб не було спокуси затягувати його розгляд і підписання,

– написав Ярослав Железняк.

Скільки коштів надійшло до бюджету від гемблінг-сфери

Одним з аргументів відкриття грального бізнесу в Україні були надходження до бюджету, які тоді оберталися на тіньовому ринку.

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За інформацією від пресслужби Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), за 10 місяців 2022 року загальна сума плати за ліцензії для гемблінг-сфери складає 856,50 мільйони гривень.

Історія грального бізнесу в Україні