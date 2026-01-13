По 2 тисячі гривень на людину: хто з українців отримає гроші від держави у 2026 році
- В Україні стартувала програма "Скринінг здоров'я 40+", що фінансує медичні обстеження для людей віком від 40 років.
- Кожен учасник програми отримає 2 тисячі гривень для проведення обстеження у затверджених медичних закладах, список яких опублікують згодом.
В Україні стартувала нова програма медичних обстежень для виявлення захворювань, ризик яких суттєво зростає після настання певного віку. Для цього держава виділяє фінансування, що надійде на Дія.Картку або спецрахунок у банку.
Що передбачає нова програма від держави?
У межах програми "Скринінг здоров'я 40+" держава оплатить обстеження громадян для виявлення серцево-судинних та інших хвороб, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
Програма орієнтована на людей віком від 40 років і спрямована на раннє виявлення:
- серцево-судинних захворювань;
- цукрового діабету;
- проблем психічного здоров'я.
Для обстеження громадянам надходитиме 2 тисячі гривень, які можна використати виключно з цією метою. Пройти його можна буде в медзакладах із затвердженого переліку, який невдовзі має з'явитися за посиланням.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, у розробці програми орієнтувалися на найкращі європейські практики.
Зверніть увагу! Для участі в програмі подалися майже 400 закладів охорони здоров’я по всій країні, серед яких – комунальні, державні, приватні, а також і лікарі-ФОПи. Перелік розширюватимуть надалі.
Як працюватиме програма скринінгу?
Пройти обстеження за програмою можна буде після досягнення віку від 40 років і отримання запрошення у Дії, яке надійде на 30-й день після дня народження.
Після прийняття запрошення потрібно замовити Дія.Картку в застосунку або скористатися оформленою. Гроші на неї мають надійти за 7 днів, їх можна використати виключно для проходження "Скринінгу здоров'я 40+".
Якщо людина не користується Дією, алгоритм отримання коштів на обстеження буде дещо іншим. Потрібно замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках та звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг через 30 днів після дня народження. Через 7 днів 2 тисячі гривень надійдуть на рахунок.
Що свідчить статистика про захворювання, на які обстежуватимуть у межах програми?
- Серцево-судинні захворювання спричиняють понад 60% передчасних смертей українців. Понад 1 тисяча людей в країні щодня помирає через них.
- Понад 1,2 мільйона громадян України живуть із цукровим діабетом. Близько половини людей навіть не здогадуються, що мають цей діагноз.
- Після 40 років ризики розвитку серцево-судинних захворювань та цукрового діабету стрімко зростають. Водночас через війну до 10 мільйонів українців можуть мати ментальні проблеми.
Які ще соцвиплати діють в Україні?
Українці, які оформили "Зимову тисячу" від держави, у 2026 році можуть витрачати кошти. З цих грошей дозволено сплачувати за харчові продукти, ліки, поштові та комунальні послуги, а також книги. Допомогу можна спрямувати й на благодійність.
В Україні діє програма "єКнига", що дає змогу отримати 908 гривень українцям, яким виповнилось 18 років у 2024 – 2026 роках. Ці гроші можна використати в книгарнях-учасниках програми.