МВФ схвалив для України нову програму: про яку суму мовиться і що це означає для бюджету
- МВФ затвердив для України нову програму на 8,1 мільярда доларів протягом 4 років.
- Перший транш у розмірі 1,5 мільярда доларів піде на фінансування дефіциту бюджету.
Рада директорів МВФ 26 лютого затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування. Мовиться про 8,1 мільярда доларів.
Найближчим часом надійде перший транш. Подробиці повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у телеграмі.
Україна отримає 8,1 мільярда від МВФ: на що піде перший транш?
За словами очільниці українського уряду, нова щойно затверджена програма фінансування від МВФ є частиною ширшої міжнародної підтримки. Мовиться про покриття прогнозного дефіциту бюджету у 136,5 мільярда доларів упродовж 4 років.
Програма МВФ передбачає виділення 8,1 мільярда доларів. Перший транш, це близько 1,5 мільярда, піде на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності. Його очікують вже найближчим часом.
Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського Союзу,
– наголосила Юлія Свириденко.
Виділення грошей від МВФ передбачає також продовження реформ і, що особливо важливо, зменшення боргових платежів за офіційним боргом. Прем'єрка зазначила, що партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу. Реструктуризацію зроблять, коли ситуація стабілізується.
Що передувало рішенню МВФ?
Україна виконала всі попередні умови, щоб отримати нову програму підтримки, зокрема ухвалила державний бюджет на 2026 рік і подала проєкт нового Трудового кодексу.
Але перед цим МВФ спростив умови кредитної програми для України. Раніше умови передбачали запровадження ПДВ для ФОПів та, до прикладу, мит на посилки.