За догляд за пенсіонером платять: яку компенсацію можна отримати

Громадяни, які здійснюють постійний догляд за літніми родичами з обмеженою здатністю до самообслуговування, можуть претендувати на регулярну грошову компенсацію. Така форма підтримки закріплена державою як частина системи соціального захисту.

Хто має право на компенсацію на догляд за пенсіонером?

Компенсація за догляд призначається не автоматично і не всім родичам. Вона передбачена Законом для осіб, які фактично забезпечують постійний догляд за людиною, що за станом здоров’я потребує сторонньої допомоги, і це підтверджено медичним висновком.

Обов’язковою умовою є спільне проживання та ведення спільного побуту. Саме ці обставини підтверджують, що догляд має регулярний характер, а не епізодичну допомогу.

Зверніть увагу! Розмір виплати визначається індивідуально. Він залежить від рівня доходів сім’ї та розраховується як різниця між прожитковим мінімумом і середньомісячним доходом на одну особу.

Для призначення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву разом із підтверджувальними документами.

Зокрема, знадобляться документи, що посвідчують особу, довідки про доходи, а також медичний висновок про потребу в постійному догляді. Саме він є ключовою підставою для призначення компенсації.

Які ще виплати передбачені для людей похилого віку?

Окрім компенсації для доглядальників, законодавство передбачає і додаткові виплати для самих пенсіонерів. Особи віком від 80 років можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 570 гривень за умови, що їхня пенсія не перевищує встановлений рівень, зауважує ПФУ.

Також самотні люди похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на додаткову щомісячну надбавку у розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це становить 1 038 гривень.

