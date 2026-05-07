Українці у 10 регіонах отримають виплати та іншу допомогу: хто потрапив до списку

В Україні стартує новий комплексний проєкт гуманітарної допомоги під назвою "Консорціум LINK". У його межах мешканці 10 областей можуть отримати допомогу.

Хто може отримати допомогу у травні?

Однак українці повинні відповідати певним критеріям, про що йдеться у дописі Angels of Salvation.

Зокрема вони повинні належати до однієї з цих категорій:

люди від 60 років та старше;

особи з інвалідністю;

родини з трьома або більше неповнолітніми дітьми;

одинокі батьки чи опікуни;

внутрішньо переміщені особи;

родини, чиї будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Проте й це ще не всі. Підтримка передбачена мешканцям таких областей:

Дніпропетровська; Миколаївська; Донецька; Сумська; Запорізька; Харківська; Житомирська; Херсонська; Кіровоградська; Чернігівська.

Зверніть увагу! Програма дійсно охоплює десять областей, за винятком територій у межах 0 – 20 км від лінії бойових дій.

У Дніпропетровській області допомогу надають мешканцям Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів. Цим особам передбачена гуманітарна допомога: набори речей першої необхідності, гігієнічні набори для маломобільних груп населення, базові гігієнічні набори, продуктові набори.

Також надається грошова допомога постраждалим від обстрілів та багатоцільова грошова допомога для прифронтових громад. Ці українці ще можуть розраховувати на соціальний супровід сімей та людей у складних обставинах, плюс до того – перенаправлення до профільних служб та сервісів.

Важливо! На таку ж допомогу можуть розраховувати мешканці Миколаївського району Миколаївської області.

У Донецькій області допомога надається мешканцям Краматорського району. Серед допомоги:

набори речей першої необхідності;

гігієнічні набори для маломобільних груп населення;

базові гігієнічні набори;

продуктові набори.

Також програма передбачає грошову допомогу постраждалим від обстрілів та багатоцільову грошову допомогу, а ще соціальний супровід сімей та людей у складних обставинах та перенаправлення до профільних служб та сервісів.

У Запорізькій області мешканці Запорізького району можуть отримати гігієнічні набори для маломобільних груп населення, а також базові гігієнічні набори.

Проте надається більше виплат:

багатоцільова грошова допомога постраждалим від обстрілів;

багатоцільова грошова допомога для прифронтових громад;

багатоцільова грошова допомога для новоевакуйованих.

Субпартнер БО "КГЦ" – БО "БФ "Мирне небо Харкова" забезпечуватиме набори непродовольчих товарів та продуктові набори.

Зауважте! Мешканці Житомирської області (Житомирський район, Коростенський район, Звягельський район та Бердичівський район), а ще Кіровоградської (Кропивницький, Голованівський, Олександрівський та Новоукраїнський райони) можуть розраховувати на виплати для новоевакуйованих осіб.

Щодо Сумського району Сумщини:

передбачені набори речей першої необхідності;

гігієнічні набори для маломобільних груп населення;

базові гігієнічні набори та продуктові набори.

Також ці українці можуть розраховувати на багатоцільову грошову допомогу.

Харківщина – Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Куп'янський та Ізюмський райони – мешканці отримають набори непродовольчих товарів, продуктові набори, гігієнічні набори для маломобільних груп населення, базові гігієнічні набори.

Слід додати, що виплачуватиметься багатоцільова грошова допомога постраждалим від обстрілів, багатоцільова грошова допомога для прифронтових громад, багатоцільова грошова допомога для новоевакуйованих.

У Херсонській області надається підтримка тим, хто перебуває у Херсонському та Бериславському районі. Це набори речей першої необхідності, гігієнічні набори для маломобільних груп населення, базові гігієнічні набори, продуктові набори, а ще багатоцільова грошова допомога.

Що ще варто знати?

Мешканці Запорізької та Дніпропетровської областей можуть отримати ще один вид допомоги. Вона надається громадською організацією Fight For Right (FFR) у партнерстві з Fund for Local Development (FLD) та Première Urgence Internationale (PUI).

Підтримка надається:

особам з інвалідністю; які мають офіційно підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи; мають пошкодження або знищення житла внаслідок бойових дій та документи, що це підтверджують.

Такі українці повинні заповнити відповідну анкету.

Зверніть увагу! У межах проєкту може надаватися фінансова підтримка для покриття витрат, які пов'язані з проживанням, зокрема на оплату оренди житла чи комунальних послуг. Але тільки на період до шести місяців.

Що ще варто знати про соціальні допомоги для українців?

В Україні продовжили популярну програму "Національний кешбек". Це означає, що українці й надалі отримуватимуть підтримку від уряду.

Згідно з інформацією, ініціатива буде доступною на період дії воєнного стану в країні. Але не довше, ніж до 30 квітня 2028 року.

Також в країні продовжили дію паливного кешбеку. Раніше програму планували завершити вже 1 травня. Однак тепер "дедлайн" це 31 травня.

Водночас змінюються деякі правила. Українським водіям повертатимуть 500 гривень кешбеку на місяць на одну людину. Раніше сума була більшою у два рази.