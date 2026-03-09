Імпорт знову зростає: чому Україна потребує більше допомоги від союзників

Наразі Україна знову збільшила імпорт електроенергії. Це відбулося після старту ремонтної кампанії на українських атомних електростанціях.

Що відбувається зі світлом в Україні?

Тенденцію до зростання імпорт відновив з 7 березня, про що свідчать дані моніторингу ExPro.

Протягом 4 – 6 березня середній обсяг імпорту за добу опустився до 27 тисяч мегават-годину. Але вже на наступну добу (у суботу, 7 березня) він зріс до 32,5 тисяч мегават-годину.

У понеділок, 9 березня, обсяг імпорту електроенергії до України зріс – з країн Євросоюзу та Молдови – до 35 тисяч мегават-годину.

Як зазначають джерела ExPro на ринку, це повʼязано з тим, що на одному з енергоблоків АЕС розпочали плановий ремонт,

– йдеться у матеріалі.

З початку березня 2026 року Україна імпортувала вже понад 280 тисяч мегават-годину електроенергії.

Зокрема раніше повідомлялося, що Україна відновила експорт електроенергії. Проте на мінімальному рівні. Поставки здійснювались минулого тижня – 5 та 6 березня (сумарно лише 37 мегават-годину). Водночас 7 – 9 березня експорт електроенергії відсутній, попри доступний перетин.

Нагадаємо! Словаччина заявляла про припинення аварійних постачань світла до України. Але офіційних повідомлень надано не було. Про це розповідали в Укренерго. Але можливе дострокове припинення дії договору не позначиться на ситуації в енергосистемі. Залучення допомогу зі Словаччини мало несистемний характер і здійснювалось у дуже обмеженому обсязі.

Що ще слід знати про ситуацію зі світлом?

Найскладніша ситуація зі світлом все ще залишається на Одещині. Руйнувань зазнали більшість обʼєктів передачі та розподілу електроенергії. Крім того, в області не залишилося жодної повністю вцілілої магістральної підстанції.

Енергосистема України зокрема ще далека від того, щоб накопичувати електроенергію в достатніх обсягах у години профіциту. Але цей напрямок може розвиватися й надалі.