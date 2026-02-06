Рекордний імпорт: Шмигаль заявив, що Україна вийшла на енергоринок Європи

Міністр енергетики повідомив, що Україна на одному рівні з Європою та може конкурувати за електроенергію. Водночас Шмигаль розповів, чим спричинена така ситуація та як Україна рятуватиметься.

Як Україна вийшла на європейський енергоринок?

Про те, чому Україна стала учасником європейського ринку енергетики, повідомив Денис Шмигаль.

Дивіться також "Світло може не з'явитись взагалі": Укренерго спростовує фейк із телеграм-каналів

Так, під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад – 2026" міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Україна вийшла на рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи.

Ми працюємо з партнерами, щоб втілити план децентралізованої генерації тепла та електроенергії,

– зазначив Шмигаль.

Тож тепер Україна стає повноцінним учасником енергетичного ринку і переходить на рівень європейських країн та бізнесів. Це можливість не тільки бути на рівні з Європою, а й конкурувати з тамтешніми бізнесами.

Міністр також пояснив, що такий "прогрес" безпосередньо пов'язаний із ситуацією в Україні, коли енергетика під постійним прицілом Росі, а щодо генерації – фіксується значний дефіцит.

Де найскладніша ситуація з енергетикою?

Водночас віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба зазначає, що в Києві ситуація залишається найскладнішою.

Понад 200 аварійно-відновлювальних бригад працюють у житлових будинках і закладах соціальної сфери. Наразі без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок,

– каже Кулеба.

Крім того, міністр додав, що в Дарницькому та Дніпровському районах потрібно скоординувати роботу з енергокомпаніями, аби будинки без тепла мали максимальний доступ до електроенергії.

Як партнери допомагають Україні?

Так, Україна отримала енергообладнання потужністю понад 145 мегаватів. Допомогу отримали від низки країн у рекордних об'ємах. Окремо Києву доставили 177 генераторів від Євросоюзу.

Також раніше повідомлялося, що Швеція готує новий пакет енергодопомоги для України обсягом один мільярд шведських крон.