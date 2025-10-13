В Україні у період з січня по вересень збільшився імпорт електрогенераторних установок і електричних перетворювачів, що обертаються. Він зріс у 4,2 раза, якщо порівнювати з таким самим періодом 2024 року.

Що відомо про імпорт електрогенераторів?

Імпорт збільшився до 1,209 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на Державну митну службу.

Найчастіше електрогенератори та перетворювачі завозили з таких країн:

Чехії (19,7% загального експорту цієї продукції, або 238,13 мільйона доларів); Румунії (18,5%, або 223,3 мільйона доларів); Польщі (12,5%, або 150,6 мільйона доларів).

Водночас рік тому це були Китай (69,8 мільйона доларів), Туреччина (61,4 мільйона доларів) і Чехія (31,9 мільйона доларів). Водночас у вересні імпорт збільшився майже втричі порівняно з вереснем минулого року – до 191,6 мільйона доларів.

Водночас експорт електрогенераторів за цей період Україна здійснила в малих обсягах. Йдеться про 3,52 мільйона доларів.

Переважно країна постачала їх до Чехії, Латвії та Болгарії. До того ж за дев’ять місяців 2025 року імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів збільшився на 62,6% – до 909,7 мільйона доларів.

Переважно їх завозили з таких країн:

Китаю (616,7 мільйона доларів або 67,8%), В'єтнаму (95,9 мільйона доларів 10,5%) Тайваню (16%).

Слід також додати, що минулого року найбільшими постачальниками були Китай, де частка становила, 80,7%, Болгарія – 3,7% і Чехія – 3,3%.

Зауважте! У вересні імпорт продукції скоротився на 1,7% до вересня 2024 року – до 114,6 мільйона доларів.

Чи готується Україна до опалювального сезону?

В Україні схвалили план проходження зими. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб,

– йдеться у її дописі.

Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання та матеріалів, план швидкої реакції. Зокрема в областях працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.

Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон?