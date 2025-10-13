Що відомо про імпорт електрогенераторів?
Імпорт збільшився до 1,209 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на Державну митну службу.
Найчастіше електрогенератори та перетворювачі завозили з таких країн:
- Чехії (19,7% загального експорту цієї продукції, або 238,13 мільйона доларів);
- Румунії (18,5%, або 223,3 мільйона доларів);
- Польщі (12,5%, або 150,6 мільйона доларів).
Водночас рік тому це були Китай (69,8 мільйона доларів), Туреччина (61,4 мільйона доларів) і Чехія (31,9 мільйона доларів). Водночас у вересні імпорт збільшився майже втричі порівняно з вереснем минулого року – до 191,6 мільйона доларів.
Водночас експорт електрогенераторів за цей період Україна здійснила в малих обсягах. Йдеться про 3,52 мільйона доларів.
Переважно країна постачала їх до Чехії, Латвії та Болгарії. До того ж за дев’ять місяців 2025 року імпорт в Україну електричних акумуляторів та сепараторів збільшився на 62,6% – до 909,7 мільйона доларів.
Переважно їх завозили з таких країн:
- Китаю (616,7 мільйона доларів або 67,8%),
- В'єтнаму (95,9 мільйона доларів 10,5%)
- Тайваню (16%).
Слід також додати, що минулого року найбільшими постачальниками були Китай, де частка становила, 80,7%, Болгарія – 3,7% і Чехія – 3,3%.
Зауважте! У вересні імпорт продукції скоротився на 1,7% до вересня 2024 року – до 114,6 мільйона доларів.
Чи готується Україна до опалювального сезону?
В Україні схвалили план проходження зими. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб,
– йдеться у її дописі.
Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання та матеріалів, план швидкої реакції. Зокрема в областях працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон?
Опалювальний сезон в Україні розпочнеться у плановому режимі. Тобто тоді, коли середньодобова температура буде нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. Однак, коли вмикати опалення, вирішують органи місцевого самоврядування.
Місцева влада вже розпочала опалення окремих установ у 15 областях країни. Також теплопостачання розпочали у спецустановах Києва.