Что известно об импорте электрогенераторов?

Импорт увеличился до 1,209 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Чаще всего электрогенераторы и преобразователи завозили из таких стран:

Чехии (19,7% общего экспорта этой продукции, или 238,13 миллиона долларов); Румынии (18,5%, или 223,3 миллиона долларов); Польши (12,5%, или 150,6 миллиона долларов).

В то же время год назад это были Китай (69,8 миллиона долларов), Турция (61,4 миллиона долларов) и Чехия (31,9 миллиона долларов). В то же время в сентябре импорт увеличился почти втрое по сравнению с сентябрем прошлого года – до 191,6 миллиона долларов.

В то же время экспорт электрогенераторов за этот период Украина осуществила в малых объемах. Речь идет о 3,52 миллионах долларов.

Преимущественно страна поставляла их в Чехию, Латвию и Болгарию. К тому же за девять месяцев 2025 года импорт в Украину электрических аккумуляторов и сепараторов увеличился на 62,6% – до 909,7 миллиона долларов.

Преимущественно их завозили из таких стран:

Китая (616,7 миллиона долларов или 67,8%), Вьетнама (95,9 миллиона долларов 10,5%) Тайваня (16%).

Следует также добавить, что в прошлом году крупнейшими поставщиками были Китай, где доля составляла, 80,7%, Болгария – 3,7% и Чехия – 3,3%.

Заметьте! В сентябре импорт продукции сократился на 1,7% к сентябрю 2024 года – до 114,6 миллиона долларов.

Готовится ли Украина к отопительному сезону?

В Украине одобрили план прохождения зимы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб,

– говорится в ее сообщении.

Он предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. В частности, в областях будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов.

Когда в Украине начнется отопительный сезон?