Вистачить для 700 тисяч родин: Україна отримала першу партію СПГ цьогоріч
- Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році, обсягом майже 100 мільйонів кубометрів.
- Цього обсягу вистачить на місяць зимового споживання для приблизно 700 тисяч родин, що є важливим в умовах екстремально морозної зими та терористичних атак на енергетичну інфраструктуру.
До України надійшла перша партія американського скрапленого природного газу (СПГ) у 2026 році. Поставити паливо допоміг польський державний концерн ORLEN.
На скільки вистачить партії газу?
Про це розповів голова правління Нафтогазу Сергій Корецький, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.
Скраплений газ зі США Україна отримала наприкінці січня. Перші партія цьогоріч склала майже 100 мільйонів кубометрів.
СПГ доставили до польського термінала у місті Свіноуйсьце, а вже звідти паливо надійшло до української газотранспортної системи (ГТС).
Для розуміння: цього обсягу достатньо на місяць зимового споживання для приблизно 700 тисяч родин,
– пояснив Корецький.
За словами керівника, сьогодні для України надзвичайно важливо імпортувати додаткові обсяги газу. Адже зима видалася екстремально морозною, а Росія не припиняє своїх терористичних атак на енергетичну інфраструктуру.
Тому Нафтогаз продовжує працювати із міжнародними партнерами, аби залучити ресурси для стабільного забезпечення українців газом цієї зими.
Наступні партії американського газу вже законтрактовані та будуть доставлені в Україну в лютому – березні,
– додав Корецький.
Важливо! Загалом протягом 2026 року Нафтогаз планує імпортувати близько 1 мільярда кубометрів американського СПГ.
Хто допомагає імпортувати газ?
Щоб збільшити імпорт газу, "Оператор ГТС України" домовився з польським оператором ГТС Gaz-System. Сторони узгодили наростити постачання з лютого 2026 року, розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.
Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури,
– зауважив Шмигаль.
За його словами, польський напрямок імпорту газу залишається одним із пріоритетних. Адже через сусідню державу Україні має можливість отримати доступ до різних джерел постачання палива.
Зауважте! До України через Польщу надійшло 2,1 мільярда кубометрів газу у 2025 році, зокрема, близько 600 мільйона кубометрів американського СПГ. Загалом польська сторона забезпечила понад 30% загального обсягу імпорту.
Скільки Україна імпортує газу?
Напередодні цієї зими Україна змогла накопичити 13,2 мільярда кубометрів природного газу. Міністр економіки Олексій Соболев повідомив про це під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
Проте цих запасів виявилося недостатньо через численні удари Росії по газовій інфраструктурі. За словами міністра, Україні потрібно закупити ще понад 4 мільярди кубометрів газу, щоб повністю забезпечити потреби країни.
Щоб гарантувати стабільне постачання до кінця опалювального сезону, Україна налагодила щоденний імпорт природного газу, уточнив заступник міністра енергетики Микола Колісник. Газ надходить кількома маршрутами, зокрема через Польщу, Словаччину, Румунію та Трансбалканський коридор.