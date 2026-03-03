Імпорт світла до України збільшився: чи обмежили постачання Угорщина та Словаччина

У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні обсяги електроенергії. Мова йде про 1,26 мільйона мегават-годину.

Яким був імпорт електроенергії до України у лютому?

Якщо порівнювати з січнем 2026 року, то обсяги зросли на 41%, про що свідчать дані ExPro.

Найбільшу частку у структурі імпорту займає Угорщина – 49%. Постачання світла, у порівнянні з січнем 2026 року, зросло на майже 54%.

В цілому, попри політичні прогнози, імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини у лютому лише зріс до рекордних показників за місяць,

– йдеться у матеріалі.

Частка постачання світла зі Словаччини в останній місяць зими становила 18%.

Так у січні 2026 року Україна досягла рекордних обсягів імпорту електроенергії – понад 894 тисяч мегават-годину за місяць. І це був найбільший показник імпорту за період повномасштабної війни. Також у січні було досягнено рекордного значення імпорту за добу – 41,9 тисячі мегават-годину.

Зокрема у порівнянні з лютим 2025 року, імпорт електроенергії виріс у 5 разів.

Нагадаємо! Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Про це наголосили й у Центрі протидії дезінформації. Але подібні відео є типовою дезінформацією, яка вже неодноразово спростовувалася.

Що слід знати про ситуацію щодо Словаччини та Угорщини?