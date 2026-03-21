Виплати людям з інвалідністю підвищили: які нові суми нарахують у квітні
- Виплати людям з інвалідністю у квітні зросли завдяки автоматичній індексації без необхідності звернення до Пенсійного фонду.
- Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю І групи становлять 3 725 гривень, а для військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни – до 18 885 гривень.
Підвищення виплат людям з інвалідністю відбулося в межах загальної індексації та охопило всі групи й категорії одержувачів. Перерахунок здійснили автоматично, без потреби звернення до Пенсійного фонду чи подання додаткових документів, тож оновлені суми вже враховані у виплатах.
На скільки зросте пенсія по інвалідності у квітні?
У квітні 2026 року українці з інвалідністю отримують пенсійні виплати вже з урахуванням березневої індексації. Перерахунок проведено автоматично на підставі урядової постанови №236, пише Судово-юридична газета.
При цьому, ключовим драйвером підвищення стало оновлення показника середньої заробітної плати із застосуванням коефіцієнта 1,121. Разом з цим, базові гарантії для осіб з інвалідністю залишаються диференційованими залежно від групи та підстав призначення пенсії.
Важливо! Нові квітневі суми – це не чергове підвищення, а фактичний результат вже проведеної індексації, який відображається у щомісячних виплатах.
Практично важливий та зручний момент це те, що усі квітневі виплати вже включають індексацію, і звертатися до Пенсійного фонду для її отримання не потрібно. Водночас окремим категоріям пенсіонерів необхідно пройти ідентифікацію, інакше нарахування можуть бути тимчасово призупинені.
Тому, окрім перевірки суми, варто також переконатися у виконанні всіх процедурних вимог, щоб уникнути затримок у виплатах.
Які мінімальні пенсії передбачені для осіб з інвалідністю?
Для осіб з інвалідністю І групи в межах загальнообов’язкового державного пенсійного страхування мінімальний розмір виплати становить 3 725 гривень, нагадує Пенсійний фонд.
Важливо! Цей показник не прив’язаний до віку чи страхового стажу і виконує функцію гарантованого соціального мінімуму. Водночас фактична пенсія може бути вищою – залежно від заробітку та страхового стажу.
Суттєво вищі стандарти діють для військовослужбовців з інвалідністю.
- Для строкової служби мінімальні орієнтири перевищують 8 100 гривень для І групи, близько 7 400 – для ІІ та понад 7 100 гривень – для ІІІ групи.
- Для інших категорій військових ці показники становлять понад 7 400 гривень, близько 7 100 та майже 6 800 гривень відповідно. Таке розмежування пов’язане зі специфікою служби та джерелами фінансування виплат.
Однак найвищий рівень пенсійного забезпечення зберігається за особами з інвалідністю внаслідок війни. У квітневих виплатах вони отримують не менше 18 885 гривень для І групи, 15 494 гривні – для ІІ та 10 625 гривень – для ІІІ групи.
Це фактично максимальні гарантовані стандарти серед усіх категорій пенсіонерів з інвалідністю.
Які пенсії по інвалідності для чорнобильців?
Окремий порядок застосовується до осіб, чия інвалідність пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. У квітні їхні виплати після індексації перевищують 11 000 гривень для І групи, понад 8 800 – для ІІ групи та близько 6 8000 гривень – для ІІІ групи.
Зауважте! Аналогічні підходи поширюються на дітей з інвалідністю цієї категорії, а також на ліквідаторів, для яких при розрахунку враховують специфічні умови заробітку.
Водночас слід враховувати обмеження самої індексації. Підвищення розраховується індивідуально, але не може бути меншим за 100 гривень і перевищувати 2 595 гривень. Саме тому навіть за однакової групи інвалідності розмір фактичної надбавки може суттєво відрізнятися.
Що ще слід знати про індексацію в Україні?
Березневий перерахунок пенсій у 2026 році супроводжувався встановленими нормативними обмеженнями, через що фактичний розмір підвищення для частини пенсіонерів виявився нижчим за очікування.
Це не є відхиленням від правил, а наслідком чинної моделі індексації, яка передбачає не лише відсоткове коригування, а й застосування граничних параметрів.
Такий підхід закладений у законодавчій конструкції пенсійної системи: базова формула розрахунку виплат визначена законом, тоді як уряд у межах щорічної індексації має повноваження конкретизувати технічні параметри перерахунку.
Зокрема, йдеться про встановлення мінімального та максимального рівня підвищення, що дозволяє балансувати між соціальною підтримкою та бюджетними можливостями.