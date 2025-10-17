Індійські НПЗ зробили перші закупівлі гаянської нафти, що видобувають в Південній Америці. Це дозволить замінити частину імпорту російської нафти.

Що відомо про закупівлі гаянської нафти?

Індія випробовує нові сорти нафти з Південної Америки, де видобуток зростає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Індійська нафтова корпорація, найбільший за потужністю НПЗ країни, придбав 2 мільйони барелів сирої нафти марки Golden Arrowhead від американського гіганта Exxon Mobil. Це стало першою закупівлею цього сорту, яка надійде наприкінці грудня або на початку січня.

Ще один нафтопереробний завод, Hindustan Petroleum Corp, вперше придбав нафту Liza та Unity Gold, при цьому протягом того ж періоду планується поставити 2 мільйони барелів.

Індія випробовує нові сорти та збільшує кількість джерел сирої нафти, що допомогло б НПЗ замінити частину імпорту російської нафти. Окрім цього, США тиснуть на Нью-Делі щодо цих закупівель.

Як США тисне на Індію щодо нафти?

США тиснуть на Індію за закупівлі російської нафти через торгівельні мита, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Намагаючись зменшити тиск надвисоких тарифів, індійські урядовці відправилися на переговори до Вашингтона. Проте американська сторона наполягала, що скорочення закупівель є головною умовою для зниження мит та укладення торгівельної угоди між країнами.

