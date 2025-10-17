Что известно о закупках гаянской нефти?

Индия испытывает новые сорта нефти из Южной Америки, где добыча растет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Индийская нефтяная корпорация, крупнейший по мощности НПЗ страны, приобрел 2 миллиона баррелей сырой нефти марки Golden Arrowhead от американского гиганта Exxon Mobil. Это стало первой закупкой этого сорта, которая поступит в конце декабря или в начале января.

Еще один нефтеперерабатывающий завод, Hindustan Petroleum Corp, впервые приобрел нефть Liza и Unity Gold, при этом в течение того же периода планируется поставить 2 миллиона баррелей.

Индия испытывает новые сорта и увеличивает количество источников сырой нефти, что помогло бы НПЗ заменить часть импорта российской нефти. Кроме этого, США давят на Нью-Дели по этим закупкам.

Как США давит на Индию по нефти?

США давят на Индию за закупки российской нефти через торговые пошлины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Пытаясь уменьшить давление сверхвысоких тарифов, индийские чиновники отправились на переговоры в Вашингтон. Однако американская сторона настаивала, что сокращение закупок является главным условием для снижения пошлин и заключения торгового соглашения между странами.

Что известно об импорте нефти и газа Индией?