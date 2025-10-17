Що відомо про закупівлі гаянської нафти?
Індія випробовує нові сорти нафти з Південної Америки, де видобуток зростає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Індійська нафтова корпорація, найбільший за потужністю НПЗ країни, придбав 2 мільйони барелів сирої нафти марки Golden Arrowhead від американського гіганта Exxon Mobil. Це стало першою закупівлею цього сорту, яка надійде наприкінці грудня або на початку січня.
Ще один нафтопереробний завод, Hindustan Petroleum Corp, вперше придбав нафту Liza та Unity Gold, при цьому протягом того ж періоду планується поставити 2 мільйони барелів.
Індія випробовує нові сорти та збільшує кількість джерел сирої нафти, що допомогло б НПЗ замінити частину імпорту російської нафти. Окрім цього, США тиснуть на Нью-Делі щодо цих закупівель.
Як США тисне на Індію щодо нафти?
США тиснуть на Індію за закупівлі російської нафти через торгівельні мита, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Намагаючись зменшити тиск надвисоких тарифів, індійські урядовці відправилися на переговори до Вашингтона. Проте американська сторона наполягала, що скорочення закупівель є головною умовою для зниження мит та укладення торгівельної угоди між країнами.
Що відомо про імпорт нафти й газу Індією?
Індія скоротила імпорт нафти з Росії на 50% після переговорів з США, але скорочення буде більш помітним до 2026 року. Разом з тим Індія залишається одним із головних покупців російської нафти.
Індія купуватиме до трьох великих танкерів скрапленого газу у США щомісяця у 2026 році через торгівельну війну з Вашингтоном. Індійські нафтові гіганти прагнуть заповнити прогалини в постачанні СПГ.
Індійська Nayara Energy, частково належить російській "Роснєфті", знайшла способи відновити діяльність після санкцій ЄС, співпрацюючи з індійськими банками для внутрішніх платежів. Компанія працює на 75% потужності, переважно використовуючи російську нафту