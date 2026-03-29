Україна прагне отримати "мільярди" доларів для оборонної промисловість: Зеленський розповів план

Цього тижня президент Володимир Зеленський відвідав країни Перської затоки, прагнучи укласти угоди про надання перевірених українських технологій протиповітряної оборони. Це зокрема актуально для держав, які зазнають атак іранських ракет і дронів.

Як Україна хоче отримати інвестиції в оборонну промисловість?

Зеленський повідомив, що оборонні угоди були підписані з Саудівською Аравією та Катаром, про що йдеться у матеріалі NBS NEWS, опублікованому пізно ввечері суботи, 28 березня.

Зазначається, що Україна надаватиме технічні знання в обмін на "мільярди" доларів інвестицій в українську оборонну промисловість.

Вони визнають нашу експертизу,

– сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо! Іранські дешеві дрони типу шахед є одним із ключових видів зброї для атак на сусідні країни, Росія активно використовує у своїй чотирирічній повномасштабній війні проти України.

У тексті наголошують, що війна між США та Ізраїлем проти Ірану створила величезний попит на американські протиракетні системи серед союзників США на Близькому Сході. Зокрема їхні запаси скорочуються після місяця щоденних атак з боку Ірану.

Зеленський висловив занепокоєння, що цей конфлікт може призвести до перенаправлення американської зброї з України на Близький Схід. Однак, згідно з його слів, це наразі не вплинуло на заплановані поставки до Києва.

Крім того, президент України домовився з країнами Близького Сходу про постачання дизелю. Про це пише ВВС Україна.

Український лідер розповів, що йому вдалося домовитися про поставки дизеля в Україну мінімум на рік. Але він не назвав країну Перської затоки, з якою домовився про постачання.

Всі наші компанії, приватний сектор або "Укрнафта" мають довготривалі контракти. Тобто наші резерви в контрактах. Але коли є виклики, є дефіцит, це може працювати, а може уповільнюватись,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що потрібні довготривалі домовленості з енергетичними країнами.

Про що ще говорив Зеленський?