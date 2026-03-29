Про це президент України повідомив в інтерв'ю NBC News в Катарі.

Дивіться також Посилюють захист на Близькому Сході: Зеленський у Катарі зустрівся з українськими експертами

Як Росія співпрацює з Іраном?

Москва допомагає іранським союзникам атакувати війська США на Близькому Сході. Ба більше, зазначив Зеленський, росіяни допомагають Ірану "на всі 100 відсотків".



Глава держави поділився інформацією, що російські супутники зробили знімки авіабази Принца Султана в Саудівській Аравії 20, 23 та 25 березня. А вже 26 березня Іран атакував базу, на якій розміщені американські, а також саудівські війська.

Ми знаємо, що якщо вони роблять знімки один раз, вони готуються. Якщо вони роблять знімки вдруге, це схоже на симуляцію. Втретє це означає, що через один – два дні вони атакуватимуть,

– додав президент.

Зазначимо, що попри численні свідчення джерел і дані розвідслужб, Росія вперто відкидає надання Ірану розвідувальної інформації. Голова МЗС окупантів Сергій Лавров стверджує, що, мовляв, іранцям відправляли тільки зброю та військову техніку і то – у рамках давніх домовленостей.

Що зараз відбувається на Близькому Сході?