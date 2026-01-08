Інвестиційний фонд відбудови відкриває прийом проєктів: у 2026 році планують підписати три угоди

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) повідомили про запуск онлайн-порталу ввечері ввечері 7 січня. Він потрібен для подання інвестиційних проєктів до Американсько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови (АУІФ).

Що відомо про запуск онлайн-порталу для відбудови України?

Запуск порталу є першим практичним кроком до розгортання інвестицій у 2026 році, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки.

Мета на цей 2026 рік – це підписати перші три інвестиційні угоди. Це мають бути:

сильні структуровані проєкти у пріоритетних секторах; які дадуть зрозумілий результат для відновлення; будуть привабливими для міжнародних інвесторів.

Фонд готовий спрямовувати капітал в ініціативи, що поглиблюють партнерство України та США і посилюють стійкість нашої економіки. Ми очікуємо на якісні заявки та перші інвестиції вже найближчими місяцями,

– сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Зверніть увагу! Подати проєктну пропозицію можуть компанії та інвестори, які мають проєкти у цільових секторах Фонду та готові до залучення фінансування.

Першочергово АУІФ розглядатиме проєктні пропозиції у таких секторах:

критичні мінерали (upstream та midstream); енергетика (включно з генерацією, передачею та видобутком вуглеводнів); транспорт і логістика; інформаційно-комунікаційні технології; новітні технології.

У перші роки діяльності Фонд планує надавати пріоритет інвестиціям у власний капітал та інструментам, подібним до власного капіталу (квазікапітал),

– зазначили у відомстві.

Як це працюватиме? Після подання заявки команда Фонду проводить попередній розгляд пропозиції. Якщо команда зацікавлена, то із заявником зв’язуються для уточнення деталей, запиту додаткових матеріалів (наприклад, фінансової моделі, структури проєкту, підтвердження готовності до реалізації, інформації про партнерів тощо).

Важливо! Зокрема оцінка проєктів передбачає аналіз ключових ризиків та підходів до їхнього зниження. Однак вимоги та інструменти можуть відрізнятися залежно від сектора, стадії проєкту та структури фінансування.

Нагадаємо, що до бюджету на 2026 рік заклали кошти для фінансування фонду відбудови. Про це повідомляв нардеп Ярослав Железняк.

Він розповів, що передбачається 1,9 мільярда гривень для реалізації Угоди Україною та США про створення інвестиційного фонду відбудови США та України.

Що ще відомо про фонд?