Ще 229 закладів загальної середньої освіти зруйнували повністю. Перший заступник очільника МОН Євген Кудрявець розповів РБК-Україна, як відбудовуватимуть школи в Україні, зазначає 24 Канал.

Скільки підземних шкіл збудували?

Посадовець заявив, що у низці регіонів безпекова ситуація не дозволяє розпочати повноцінну відбудову.

Саме тому ключовим пріоритетом держави сьогодні є забезпечення можливості безпечного, ефективного й очного навчання дітей. І рішенням для цього є створення підземних шкіл,

– уточнив він.

І додав, що в Україні вже збудували 96 підземних шкіл. Найбільше – у прифронтових та прикордонних областях. До кінця 2026 року їхня кількість зросте до понад 200. З коштами допомагають міжнародні партнери.

Наступні укриття з'являться у Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській областях та Харкові. Кожне з них розраховане на 500 – 1000 осіб. Також Литва виділила окремо €5 млн на створення якісних укриттів. З них уже відкрилися у трьох школах Сумської, Запорізької та Житомирської області. Невдовзі планується відкриття і у Дніпропетровській,

– додав перший заступник очільника МОН.

Як далі триватиме відбудова?

Для відновлення освітньої інфраструктури Україна впроваджує стандарти ЄС. Використовують готові проєкти закладів освіти для економії часу й грошей громад. Першим таким об'єктом за адаптивним європейським проєктом (ініціатива Литви) стане школа на Житомирщині.

Загалом понад 82 мільйони доларів США спрямували на відновлення шкіл і створення укриттів за підтримки ЄС, Бельгії, Швеції, Литви, Ірландії, Південної Кореї, Франції, ПРООН, UNESCO та інших партнерів,

– додав Кудрявець.

За підтримки ПРООН, Іспанії та Литви в Україні відновлюють школи, фокусуючись на енергоефективності та запитах громад. Є випадки повної відбудови шкіл практично з нуля, після значних руйнувань.

У планах держави – продовжувати найбільшу модернізацію освітньої інфраструктури, а також масштабувати відбудову за принципом ефективності,

– резюмував посадовець.

