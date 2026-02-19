Канада та Україна поглиблюють стратегічне партнерство: яку угоду підписали сторони

Міністри енергетики України та Канади підписали новий меморандум. У ньому йдеться про поглиблення стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

Що підписали Канада та Україна?

Меморандум підписали віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики – Денис Шмигаль та міністр енергетики та природних ресурсів Канади Тім Ходжсон на полях Міністерської зустрічі МЕА, про що повідомили в Міненерго.

Денис Шмигаль зазначив, що документ відкриває нові можливості для обох країн:

для співпраці у сфері ядерної, відновлюваної енергетики та нафтогазового сектору;

відбудови та захисту інфраструктури;

енергоефективності й інновацій.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України Це довгостроковий інструмент для залучення канадських технологій, інвестицій, експертизи та реалізації спільних проєктів.

Денис Шмигаль та Тім Ходжсон обговорили ініціативу, яка спрямована на посилення захисту та стійкості критичної енергетичної інфраструктури України через розгортання:

посилених захисних конструкцій;

укриттів для персоналу;

систем активного захисту.

Зауважте! Шмигаль додав, що реалізація ініціативи сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України, водночас відкриваючи можливості для канадської промисловості та інвестицій.

Нагадаємо, що цьогоріч Україна також отримала від Японії та Канади грант у розмірі 690 мільйонів доларів США. Кошти надійшли у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Це – перший транш від Японії та останній транш від Канади, які профінансовані в межах механізму. Зокрема цього разу 46 мільйонів доларів США становить внесок Канади.

Реалізацію механізму ERA було розпочато наприкінці 2024 року,

– зазначили у відомстві.

Зверніть увагу! Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить 5 мільярда канадських доларів (майже 3,6 мільярда доларів США), з яких два попередні транші обсягом 2,5 мільярда та 2,3 мільярда канадських доларів Україна отримала навесні та влітку 2025 року.

