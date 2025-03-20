Торгівельна війна США з ЄС стає все небезпечнішою: Єврокомісар попереджає про катастрофу

Глобальна торгівельна війна між США та ЄС може мати серйозні негативні наслідки. Євросоюз виступає проти підвищення мит, але готовий відповісти на дії Дональда Трампа доволі рішуче.

Чим загрожує торгівельна війна між США та ЄС

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс зазначив, що за оцінками Міжнародного валютного фонду, глобальна економічна фрагментація і зосередження торгівлі в окремих блоках може призвести до зниження світового ВВП на 7% у середньостроковій перспективі, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Він зазначив, що це можна порівняти з ситуацією, коли економіки Німеччини та Франції зникли б з карти світу. Такий сценарій мав би значний негативний вплив.

Ми вважаємо, що така ескалація торгівельних суперечок не відповідає інтересам жодної зі сторін – ні європейської економіки, ні самої економіки США,

– сказав Домбровскіс.

Відповідаючи на запитання щодо єдності ЄС у готовності відповісти США на погрози введення великих мит на європейські товари, Домбровскіс зазначив, що ЄС підтримує багатосторонню торгівельну систему, засновану на правилах, і працює над запобіганням ескалації торгівельної напруженості.

Водночас США вже запровадили мита на європейську сталь та алюміній, і ми чітко заявили, що ЄС відповідатиме пропорційно,

– заявив він.

За словами Домбровскіса, перший пакет контрзаходів ЄС набуде чинності 1 квітня, а наступний очікується на середину місяця. Він підкреслив, що це є сигналом для американської влади: у разі подальшої ескалації мит проти ЄС, Євросоюз відповість пропорційно, але твердо.