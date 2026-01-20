Внаслідок російського удару: стало відомо, скільки киян залишилися без тепла
- Після російського удару в Києві 173 тисячі клієнтів залишилися без світла, а близько половини житлового фонду – без опалення.
- На Київщині 86 000 родин залишаються без світла, діють екстрені відключення світла без погодинних графіків.
У Києві продовжується дія екстрених відключень електроенергії. Погодинні графіки наразі не працюють.
Що відбувається у столиці після російського удару?
Зокрема чимало містян залишалися без опалення, пише 24 Канал з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка.
Він розповів, що після обстрілу на зараз (додатково до екстрених відключень) 173 тисячі клієнтів перебувають без світла. Також влада міста повідомила про перебої з водопостачанням на лівому березі.
А без опалення наразі близько половини житлового фонду міста.
Енергетики працюють над відновленням постачання світла, попри мороз,
– написав Коваленко.
Зверніть увагу! Сергій Коваленко закликав: коли з'являється світло, не потрібно вмикати одразу всі електроприлади в розетку, бо це може спричинити аварію, на ремонт якої піде значно більше часу.
Що відомо про ситуацію зі світлом?
На Київщині 86 000 родин залишаються без світла після нічного обстрілу. Про це повідомили у ДТЕК.
Працюємо безперервно, попри мороз, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки,
– йдеться у повідомленні.
Важливо! Українцям нагадали, що в усій області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються. Також громадянам подякували за розуміння та підтримку.
Що ще відомо про ситуацію в столиці?
- Київ повністю без опалення не залишиться. Щонайменше 60 – 70%міста завжди буде мати тепло. Навіть після найгірших російських атак.
- Водночас у деяких будинках столиці опалення неможливо відновити через залежність від електропостачання. Як альтернатива (там, де це можливо) встановлюються генератори, а також ведеться паралельно спільна робота з ДТЕК, аби точково включити електроенергію в окремих будинках.