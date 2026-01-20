Внаслідок російського удару: стало відомо, скільки киян залишилися без тепла

У Києві продовжується дія екстрених відключень електроенергії. Погодинні графіки наразі не працюють.

Що відбувається у столиці після російського удару?

Зокрема чимало містян залишалися без опалення, пише 24 Канал з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка.

Він розповів, що після обстрілу на зараз (додатково до екстрених відключень) 173 тисячі клієнтів перебувають без світла. Також влада міста повідомила про перебої з водопостачанням на лівому березі.

А без опалення наразі близько половини житлового фонду міста.

Енергетики працюють над відновленням постачання світла, попри мороз,

– написав Коваленко.

Зверніть увагу! Сергій Коваленко закликав: коли з'являється світло, не потрібно вмикати одразу всі електроприлади в розетку, бо це може спричинити аварію, на ремонт якої піде значно більше часу.

Що відомо про ситуацію зі світлом?

На Київщині 86 000 родин залишаються без світла після нічного обстрілу. Про це повідомили у ДТЕК.

Працюємо безперервно, попри мороз, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Українцям нагадали, що в усій області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються. Також громадянам подякували за розуміння та підтримку.

Що ще відомо про ситуацію в столиці?