Воду з систем доведеться зливати: яка ситуація з опаленням у Києві

Після комбінованого російського обстрілу в ніч на п'ятницю, 9 січня, близько половини багатоквартирних будинків Києва залишилася без теплопостачання. Наразі тривають відновлювальні роботи, однак існує ризик, що воду з систем опалення доведеться зливати.

Чи будуть зливати воду з труб у Києві?

Рішення щодо цього, відповідно до чинного законодавства, ухвалюють відповідальні особи. Детальніше в коментарі 24 Каналу пояснила експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

За словами експертки, про "величезний ризик" ідеться тоді, коли за об'єктивною оцінкою відновлення не очікується щонайменше впродовж наступних 5 – 7 годин.

Якщо систему злити й потім наповнити заново, повторний запуск коштуватиме орієнтовно 100 – 200 тисяч гривень. Водночас у разі замерзання витрати будуть значно вищими.

Тож, на думку Ненно, відповідальні служби, зокрема комунальні підприємства, зливатимуть систему однозначно, тоді як для ОСББ та приватних керівних компаній це залишиться "на їхній розсуд".

Яка проблема з повторним запуском системи?

Однак запуск можливий лише за плюсової температури. З огляду на прогноз погоди на наступний тиждень, відновлення робіт зміщується.

Найвразливішими залишаються старі панельні "хрущівки". Там опалювальні мережі часто проходять ближче до зовнішніх стін, а підвали зазвичай не опалюються, тож імовірність промерзання вища.

Натомість у новіших будинках, зведених у 2000-х і пізніше, трапляються інші планування, наприклад, коли система проходить усередині під'їзду, а квартири розташовані довкола. У таких випадках промерзання, як правило, мінімальне.

Ба більше, у разі промерзання підвалів і за відсутності стабільного протоку каналізація також стає вразливою.

Мер столиці Віталій Кличко раніше закликав киян за можливості тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

