З такими темпами гроші закінчаться до літа, – економіст про російський бюджет

У федеральному бюджеті Росії величезний дефіцит і вони змушені використовувати кошти з так званого "фонду національного добробуту". Лише за перші два місяці 2023 року дефіцит у бюджеті склав 2,5 трильйона рублів.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, у росіян обмежені можливості для покриття дефіциту.

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За 2 місяці вони "з’їли" 70% дефіциту

Він розповів, що федеральний бюджет Росії на 2022 рік був спланований з розрахунку 3 трильйонів рублів профіциту. Натомість рік закінчився з дефіцитом, який склав 3,2 трильйона рублів. Для покриття цього дефіциту російське керівництво використовує кошти з "фонду національного добробуту".

"Тобто санкції та війна "з’їли" щонайменше весь профіцит і навіть більше – решту довелось прикрити з "фонду добробуту". Додайте сюди, що в листопаді "Газпром" перерахував одноразовий платіж в 1 трильйон у російський бюджет. Виходить, що дефіцит мав бути навіть більшим", – наголосив Пендзин.

Економіст Олег Пендзин про ситуацію в російській економіці: дивитись відео

Економіст додав, що у 2023 році ситуація не стала кращою. Бюджет на поточний рік планувався з розрахунку дефіциту 3 трильйони рублів. Але лише за січень – лютий дефіцит склав 2,5 трильйона. Це при тому, що в лютому бюджетні видатки були скорочені на 15%. За 2 місяці вони "з’їли" 70% від запланованого дефіциту.

Холодильник має більше значення за телевізор

Олег Пендзин наголосив, що через санкції російська влада не може позичити кошти ззовні. Єдине доступне джерело – це "фонд національного добробуту". Там зараз розміщується 8 трильйонів російських рублів.

З такими темпами гроші закінчаться до літа. Коли холодильник буде пустий, Соловйову вже ніхто не повірить. Нафтогазові доходи скоротились на 49%, а це 35% від доходів російського бюджету. Треба розуміти, що надалі дефіцит буде тільки наростати,

– підкреслив він.

Що відбувається у російській економіці