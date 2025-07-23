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24 липня, 18:55
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Трамп домігся свого: елітний університет США погодився на мільйонні виплати

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Колумбійський університет погодився виплатити понад 220 мільйонів доларів адміністрації Трампа для відновлення доступу до федерального фінансування.
  • Угода передбачає врегулювання федеральних розслідувань щодо порушень прав єврейських викладачів та студентів, а також зміни в політиці університету..

Колумбійський університет заявив, що виплатить понад 220 мільйонів доларів адміністрації президента Дональда Трампа. Це дозволить закладу відновити доступ до федерального фінансування США.

Яку угоду уклав університет з Білим домом?

Угоди з Білим домом університету вдалося досягти лише після кількох місяців переговорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Угода передбачає що низка федеральних розслідувань щодо ймовірного порушення прав єврейських викладачів та студентів, будуть врегульовані. 

  • Хоча Колумбійський університет не визнав своєї провини, але погодився виплатити 200 мільйонів доларів протягом 3 років.
  • Ще 21 мільйон виш внесе для врегулювання претензій Комісії з рівних можливостей працевлаштування США. 

У відповідь університет знову отримає багатомільйонне фінансування. 

Переважну більшість федеральних грантів, які були припинені або заморожені у березні 2025 року, буде відновлено, і Колумбія знову отримає доступ до мільярдів доларів поточних і майбутніх грантів, 
– заявили у Колумбійському. 

Важливо! Керівництво закладу також повідомило, що угода закріплює зміни в політиці університету. Зокрема, серед них будуть обмеження на проведення демонстрацій, нові дисциплінарні заходи та негайний перегляд програм на тематику Близького Сходу.

Як відреагував на угоду Трамп? 

В адміністрації президента цю угоду вже назвали "сейсмічним зрушенням" у протистоянні з американськими вишами. 

Трамп прокоментував домовленість у дописі на Truth Social, похваливши Колумбійський "за те, що погодився вчинити правильно".

Багато інших закладів вищої освіти, які завдали великої шкоди, були несправедливими і неправомірно витрачали федеральні кошти, значну частину яких надав наш уряд, –  вже на підході, 
– зазначив Трамп. 

У Білому домі вважають, що угода з Колумбійським може стати прикладом для інших американських університетів. 

Варто знати! Раніше Трамп позбавив Колумбійський університет 400 мільйонів доларів федерального фінансування, звинувативши керівництво закладу в потуранні антисемітизму на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Також президент ініціював розслідування заходів, які спрямовані на боротьбу з антисемітизмом, у Гарвардському університеті. 