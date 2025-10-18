Українцям варто уважно стежити за термінами, адже наближається важлива дата, пропустивши яку можна залишитися без частини виплат. Держава встановила чіткий дедлайн, що стосується великої кількості одержувачів допомоги.

Кому треба встигнути оновити дані до 1 листопада?

Обовʼязкову ідентифікацію потрібно пройти тим, хто отримував соціальну допомогу з лютого 2022 по червень 2025 року. Якщо це не зробити вчасно, то виплати можуть бути призупинені до моменту виконання вимоги, пояснили у Пенсійному фонді України, пише 24 Канал.

Відповідно, до 1 листопада 2025 року оновити дані мають отримувачі таких видів допомоги:

малозабезпечені родини;

допомога по догляду;

люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

діти з тяжкими захворюваннями;

люди з інвалідністю та громадяни без права на пенсію;

виплати на дітей під опікою чи піклуванням;

діти-сироти та особи з їх числа, включно з дітьми з інвалідністю;

батьки-вихователі та прийомні батьки у дитячих будинках сімейного типу;

непрацюючі громадяни пенсійного віку, які ще не отримують пенсію, але отримують тимчасову допомогу.

Громадяни, яких це стосується, вже отримали повідомлення у особистих кабінетах на порталі Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Як зауважили у Мінсоцполітики, фізична ідентифікація обов’язкова: вона підтверджує особу отримувача та запобігає зловживанням. Тобто для гарантування, що допомогу отримають лише ті, хто має на неї право.

Хто ще може втратити пенсійні виплати?