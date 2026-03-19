Платити за комуналку можна менше: ви точно не знали про цей лайфхак

Платити менше за комуналку можуть клієнти ПриватБанку. Йдеться про тих споживачів, хто користується цифровими сервісами. Тобто, оплачує комуналку онлайн.

Як платити менше за комуналку, завдяки ПриватБанку?

Платити менше за комуналку можна, завдяки сервісу "Приват24", повідомляє ПриватБанк.

Система "Приват24" має низку переваг. Зокрема:

можливість оплачувати комуналку цілодобово;

відстежувати платежі;

та перевіряти архів платежів.

Сервісом "Приват24" можна скористатися завдяки браузеру. Також ПриватБанк дозволяє оплачувати комуналку через:

застосунок;

термінал самообслуговування;

а також – зателефонувавши оператору.

Зверніть увагу! Саме при оплаті онлайн можна забезпечити найменші витрати.

Річ у тім, що при здійсненні платежів стягується комісія. Вона різниться, залежно від способу оплати та типу карти.

Є і випадки, коли комісія не стягується зовсім. Це відбувається, якщо:

оплата відбувається з "Картки для виплат";

при цьому вона менш як 5 тисяч гривень;

і до того ж – не перевищує 15 платежів на місяць, вказує ПриватБанк.

Важливо! Ці ж умови діють для автоматичних платежів.

Які ще нюанси, щодо оплати через ПриватБанк треба знати?