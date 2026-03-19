Платити за комуналку можна менше: ви точно не знали про цей лайфхак
- Клієнти ПриватБанку можуть платити менше за комуналку, використовуючи сервіс "Приват24" для онлайн-оплати.
- Комісія не стягується, якщо оплата здійснюється з "Картки для виплат", сума менше 5 тисяч гривень і не перевищує 15 платежів на місяць.
Платити менше за комуналку можуть клієнти ПриватБанку. Йдеться про тих споживачів, хто користується цифровими сервісами. Тобто, оплачує комуналку онлайн.
Як платити менше за комуналку, завдяки ПриватБанку?
Платити менше за комуналку можна, завдяки сервісу "Приват24", повідомляє ПриватБанк.
Система "Приват24" має низку переваг. Зокрема:
- можливість оплачувати комуналку цілодобово;
- відстежувати платежі;
- та перевіряти архів платежів.
Сервісом "Приват24" можна скористатися завдяки браузеру. Також ПриватБанк дозволяє оплачувати комуналку через:
- застосунок;
- термінал самообслуговування;
- а також – зателефонувавши оператору.
Зверніть увагу! Саме при оплаті онлайн можна забезпечити найменші витрати.
Річ у тім, що при здійсненні платежів стягується комісія. Вона різниться, залежно від способу оплати та типу карти.
Є і випадки, коли комісія не стягується зовсім. Це відбувається, якщо:
- оплата відбувається з "Картки для виплат";
- при цьому вона менш як 5 тисяч гривень;
- і до того ж – не перевищує 15 платежів на місяць, вказує ПриватБанк.
Важливо! Ці ж умови діють для автоматичних платежів.
Які ще нюанси, щодо оплати через ПриватБанк треба знати?
При оплаті через номер 3700, або у відділенні – діє комісія. Адже ці операції прирівнюються до касових.
Для карт інших банків комісія сягає 1% – при оплаті через термінали. Цікавою є і деталь, що для неідентифікованих клієнтів у касах діють фіксовані тарифи. Вони сягають – 15 гривень, якщо сума менш як 1000 гривень. А більше цієї суми – 1% (в межах від 15 до 200 гривень).