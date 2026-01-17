Європа попередила США: які "червоні лінії" загрожують їхнім економічним відносинам

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр нещодавно попередив свого американського колегу Скотта Бессента. Посадовець окреслив "червоні лінії", порушення яких поставить під загрозу економічні відносини Європи та США.

Чому відносини Європи та США під загрозою?

Причиною стали нещодавні заяви Дональда Трампа про Гренландію. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Французький міністр наголосив, що його країна та США були близькими союзниками протягом 250 років.

Попри певні суперечки, на його думку, Європа повинна співпрацювати з американцями в спільних пріоритетних питаннях. Наприклад, щодо ініціативи Франції в G7 щодо зменшення залежності від Китаю в постачанні рідкісних металів.

Коли ми не одностайні, завжди краще залишатися в контакті – саме це ми й робимо. Діалог має тривати, доки не перетинаються межі, які не слід перетинати,

– сказав Лескюр.

Саме цією "червоною лінією" будуть вважати будь-які дії США з захоплення Гренландії – суверенної частини Данії яка входить до складу ЄС. "З цим не можна жартувати", – додав міністр.

Як можуть змінитися економічні відносини?

Лескюр не став відповідати на питання, чи може Європа ввести економічні санкції у відповідь на ймовірні загарбницькі дії США.

Однак він переконаний – якщо це станеться, "ми опинимося в абсолютно новому світі й муситимемо відповідно адаптуватися".

Цікаво! За даними ЄС, наразі зі США він має найбільші двосторонні торговельні відносини у світі. У 2024 році загальний обсяг торгівлі товарами та послугами перевищив 1,6 трильйона євро. Ба більше, США є найбільшим експортним ринком блоку.

Для Лескюра плани Трампа щодо Гренландії є лише останнім прикладом того, наскільки складно стало мати справу зі США. Міністр назвав це "парадоксом" їхньої поведінки – іноді як союзника, а іноді як непередбачуваного супротивника.

Що відомо про плани Трампа щодо Гренландії?