Корупція є не тільки в Україні: найгучніші скандали, що сколихнули Європу

В Європі також є корупція, і вона в різні роки досягалася шокуючих масштабів: від таємних "відкатів" у Словаччині до хабарів у Греції та схем ухилення від податків у Люксембурзі. Такі гучні скандали демонструють, як політики та бізнес можуть об'єднуватися заради особистої вигоди.

Які найгучніші корупційні скандали траплялися у Європі?

"Горила" (Gorilla) – грандіозний скандал Словаччини

У грудні 2011 року в Інтернеті з'являється файл, де є запис розмови політиків, чиновників та керівників підприємств, які обговорюють "відкати" в обмін на контракти на закупівлю та приватизацію.

Читайте також Пакунки доларів з операції "Мідас": чи дозволено банкам видавати такі обсяги коштів

Файл належав словацькій секретній службі, а на ньому були записані розмови у період з 2005 року по 2006 роки. Йдеться про розмови між бізнесменом Ярославом Хашчаком, співвласником інвестиційної групи Penta, та політиками.

Також згадуються зустрічі з тодішнім міністром економіки Йірко Мальчареком, головою Фонду національного майна Анною Бубеніковою тощо. Після цього Бубенікова була звільнена.

Водночас витоки цих записів спричинили в Словаччині протести та акції. Однак точна автентичність усіх протоколів, а також їх повнота, досі викликає питання, адже немає офіційного підтвердження всіх записів, і відсутні оригінали аудіо.

У виданні Spectator йдеться про те, що у постановах про закриття справ, які були пов'язані зі скандалом, кілька свідків змінили свою думку під час розслідування.

Відтак слідчі спеціалізованої групи закрили щонайменше 4 справи щодо підозри у корупції протягом майже 5-річного розслідування.

Одні з найбільших корупційних скандалів у Європі пов'язані з компанією Siemens

Подробиці скандалу щодо хабарництва компанії Siemens було викрито у 2008 році, проаналізував 24 Канал.

Річ у тім, що компанія підкуповувала чиновників для того, щоб отримувати без перешкод державні контракти на виконання робіт. Йшлося про такі контракти, як переведенням телефонної мережі OTE на цифровий формат та забезпечення систем спостереження для Олімпійських ігор.

Найцікавіше, що скандал зачепив безпосередньо грецький уряд, адже одним із тих, хто отримував кошти після ухвалення рішення щодо телекомунікаційних контрактів, був тодішній прем'єр-міністр транспорту Греції Тасос Мантеліс.

Наприклад, у справі щодо телефонної мережі OTE було сплачено близько 70 мільйонів євро у вигляді хабарів, пише Deutsche Welle. Їх було виплачено для того, щоб у 1998 році забезпечити продаж обладнання Siemens грецькому телекомунікаційному оператору OTE.

Частина корупційних схем Siemens була пов'язана, зокрема з проєктами безпеки, телекомунікацій та інфраструктури під час літньої Олімпіади 2004 в Афінах.

Натомість як заявив грецький прокурор, десь 35 мільйонів євро хабарів було сплачено за отримання державних угод щодо цифровізації мережі телекомунікаційної компанії OTE, свідчать дані The National Herald.

Нагадуємо! Siemens – це другий у світі найбільший міжнародний концерн у галузі електроніки, електротехніки, енергетики, машинобудування та іншого. Штаб-квартири компанії – в Берліні та Мюнхені.

"Qatargate" – скандал з корупцією в Європарламенті

Цей скандал був пов'язаний з тим, що окремі посадовці Європарламенту та їхні родини перебували під впливом урядів Катару, Марокко та Мавританії. Вони займалися корупцією, відмиванням грошей та покращенням іміджу цих країн в Євросоюзі.

Відомо, що посадовці намагалися скасувати 6 парламентських резолюцій, що засуджували стан прав людини в Катарі, а також працювали над укладенням угоди про безвізовий режим між Дохою та Євросоюзом.

Серед головних фігурантів справи були: колишня віцепрезидент Європарламенту, грецька депутатка Єва Кайлі, італійський ексдепутат Антоніо Панцері та його помічник Франческо Джорджі.

Як пише DW, після арешту осіб у Брюсселі 9 грудня, бельгійська поліція вилучила 1,5 мільйона євро готівкою з приватних будинків. Також Панцері заявив, що Катар платив йому та Франческо Джорджі по 1 мільйону євро на рік.

Після цього в Європарламенті ухвалили резолюцію, щоб призупинити роботу над законодавчими файлами, пов'язаними з Катаром, а також був призупинений доступ катарських представників до парламенту. Вироків щодо справи досі немає, а слідство триває.

LuxLeaks (2014 – 2016 років) – скандал з "витоком" податкових рішень

Ця справа розпочалася з витоку секретних документів компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), які показали, що багаті міжнародні корпорації отримували наднизькі податкові ставки у Люксембурзі, згадувалося в The Guardian.

Річ у тім, що документи розкривали приховані угоди між PwC і люксембурзькими податковими органами, які дозволяли корпораціям уникати сплати податків у країнах Євросоюзу. Загальна сума ухилень від податків оцінювалася у мільярди євро щорічно.

Серед ключових фігурантів справи були Антуан Делтур, співробітник PwC, який передав документи журналістам, Рапхаель Галет, також PwC, допомагав в організації документів, та Жан-Філіп Бартель, співробітник PwC, частково фігурував у процесі.

Внаслідок судового процесу 2016 – 2018 років суд у Люксембурзі визнав Делтура і Галета винними у розголошенні комерційної таємниці. Однак Верховний суд Люксембургу визнaв, що суспільний інтерес у розкритті інформації переважує шкоду компанії, і частково пом'якшив вироки.

Що відомо про PricewaterhouseCoopers (PwC): це міжнародна мережа компаній, що надає такі послуги, як аудит, оподаткування, консалтинг, юридичні та бухгалтерські послуги. PwC є однією із найбільших аудиторських компаній у світі.

Що відомо про одну із найбільших корупційних схем в Україні?