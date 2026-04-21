Україна зробила всі "потрібні кроки": Зеленський обговорив "кредит" з представниками ЄС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Мова йшла про розблокування фінансового пакета допомоги на 90 мільярдів євро.

Що Зеленський говорить про кредит для України?

Зокрема наголошується, що Україна виконала ті вимоги, щодо яких звертався Євросоюз, про що повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський Президент України Антоніу також відзначив наші безпекові домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами.

Зеленський додав, що обговорення цієї теми продовжиться під час особистої зустрічі вже найближчим часом.

Важливо, щоб Європа була об’єднана й захищена,

– зазначив український лідер.

Також Президент України повідомив, що говорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У першу чергу – про розблокування пакета підтримки на 90 мільярдів євро.

Ці кошти посилять не лише Україну, а й усю Європу. І важливо, щоб найближчим часом ми вже почали їх отримувати. Всі потрібні кроки для цього з боку України зроблені,

– наголосив Володимир Зеленський.

Також Зеленський та фон дер Ляєн обговорили інші європейські питання. На думку президента, справедливо відкрити переговорні кластери щодо членства України у Європейському Союзі, адже технічно Україна вже повністю готова.

Зверніть увагу! Зокрема він наголосив, що продовжувати санкційний тиск на Росію – рішучість Європи в ухваленні нових санкційних кроків має ключове значення на тлі послаблення деяких чинних обмежень.

Що відомо про 90 мільярдів євро для України?