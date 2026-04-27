90 мільярдів євро для України: скільки витратять на оборону та бюджет у 2026 році

У Міністерстві фінансів розповіли про терміни надходження перших траншів кредиту ЄС. Зокрема пояснили, на що саме і скільки коштів планують витрачати у 2026 році. Додали також, що нині тривають консультації з ЄС щодо кількості та обсягів фінансових надходжень.

На що витратять надходження з кредиту на 90 мільярдів у 2026 році?

Про те, куди витратять гроші з європейського фінансування, пише Укрінформ.

Дивіться також Поспішіть використати гроші – нацкешбек можуть скасувати вже незабаром

Міністерство фінансів повідомило для видання, що перші надходження з кредиту ЄС у 90 мільярдів євро Україна зможе отримати у травні-червні 2026 року. Відомо, що це фінансування є спільним від усіх країн Євросоюзу. Іншими словами. ЄС виходить на фінансові ринки та позичає там гроші, як єдина структура. Така масштабна система спільного боргу діє вперше після закінчення пандемії.

Зокрема відомо, що протягом 2026 і 2027 років Україна отримає по 45 мільярдів євро.

Надходження протягом 2026 року спрямують:

16,7 мільярда євро – на соціальну бюджетну підтримку;

28,3 мільярда євро – на оборону.

Водночас зазначається, що кошти бюджетної підтримки (16,7 мільярда євро) поділять для надання за такою схемою:

8,35 мільярда євро надійде через макрофінансову допомогу;

8,35 мільярда євро – через Ukraine Facility.

Також у міністерстві нагадали, що від загальної суми на 2 роки 30 мільярдів планують витратити на підтримку макроекономічної стабільності. Ще 60 мільярдів – на оборонні потреби.

Після затвердження кредиту Ukraine Support Loan Україна та Європейський Союз продовжують технічні консультації з метою узгодження остаточних параметрів угоди. Зокрема, триває обговорення кількості та обсягів траншів,

– пояснили в Мінфіні.

Також там акцентували, що Україна повертитиме гроші лише після того, як отримає репарації від Росії.

На що Україна планує витратити кредит у 90 мільярдів?

Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів, що перший транш із кредиту піде на розвиток українського оборонного виробництва. Про це голова держави розповів під час пресконференції, пише Інтерфакс.

Є рішення про мільярди. Це 90 мільярдів (євро – 24 Канал). 45 мільярдів на 2026 рік. Ідеться поки про кілька траншів. Безумовно, перший транш ми будемо націлювати на внутрішнє виробництво захисту України. І не тільки захисту. Тобто, дрон і мілтек, весь цей напрямок,

– пояснив Зеленський.

Він акцентував, що Україна очікує хоча б на кілька мільярдів із цього фінансування, які можна буде витратити на енергетику та захист сфери.

Друга історія – це енергетика. Ми говорили про те, що нам потрібно захистити все, що встигнемо, все, що зможемо. Треба максимально це зробити, і готуватись до зими. Для цього, окрім бюджетів місцевих, є частина, яку ми зможемо дати від центрального бюджету,

– зазначив президент.

Зеленський також розповів, що за час "гальмування" кредиту Україна втратила у виробництві вітчизняного продукту та в захисті енергетики.

Хто та чому блокував кредит ЄС на 90 мільярдів євро?

Кредит на 90 мільярдів у ЄС погодили ще 19 грудня 2025 року. Проте через російський обстріл 27 січня 2026 року нафтопроводу "Дружба" й припиненння постачань російської найти до Угорщини, в уряді Орбана наклали вето на фінансування. Сталося це 20 лютого 2026 року.

Головною умовою для розблокування кредиту – було відновлення постачань через трубопровід. Із цим, на прохання ЄС, Україна впоралась після 20 квітня. І лише після цього питання щодо фінансів для України відновилося. Тобто понад 2 місяці 90 мільярдів були заблокованими.

Водночас після відновлення роботи "Дружби" у ЄС погодили не лише кредит для України на 90 мільярдів, а й новий пакет санкцій проти Росії.