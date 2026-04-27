Яким може стати економічне майбутнє України?

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Він вважає, що авторитарні Росія та Білорусь за режимів Путіна та Лукашенка є головною причиною відсутності миру на європейському континенті. Тому Москву потрібно сприймати як постійну загрозу демократії та миру.

Кубілюс додав, що дійсно успішна Україна може спровокувати трансформації в Росії. На його думку, росіяни можуть бути натхненні економічним успіхом Києва, через що й почнуть вимагати повернення до нормального життя.

Але річ у тім, що процвітання України залежить зокрема й від європейської інтеграції. Водночас Андрюс Кубілюс не погодився з тим, що сильна економіка держави може створити проблеми для європейської промисловості. Він нагадав, що ті самі заяви звучали, коли Польща та країни Балтії були на шляху до вступу до ЄС.

Також єврокомісар відзначив свою країну – Литву – яка досягла значного економічного зростання після вступу до Євросоюзу. Він вважає, що таке майбутнє чекає й на Україну.

Через 20-25 років Україна стане новим економічним тигром Європи,

– заявив європейський комісар з питань оборони та космосу.

Нагадаємо! Наразі питання з вступом Україна до Євросоюзу не є закритим. Однак більше інформації буде вже у травні. Про це раніше казав віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Що ще слід знати про вступ України до Євросоюзу?

У четвер, 23 квітня, стало відомо, що попередні умови для початку першого етапу переговорів з Україною про членство у союзі вже виконані. Перші переговори про приєднання України до Європейського Союзу можуть розпочатися протягом найближчих тижнів або місяців.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидкий вступ України до ЄС наразі неможливий. Для Києва пропонують наразі проміжний етап. Зокрема Мерц наголосив, що процес вступу є складним та тривалим.