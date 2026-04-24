"Це справді допоможе": Зеленський розкрив, куди спрямують 90 мільярдів від ЄС

Україна розраховує отримати перший транш з ухваленого ЄС кредиту у розмірі 90 мільярдів євро якнайшвидше. Ці кошти держава спрямує найперше на потреби армії, а також на підготовку до наступної зими.

Куди підуть кошти кредиту від ЄС?

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у зверненні на засіданні Європейської ради.

Дякую всім європейським лідерам за європейський пакет підтримки України та 20-й пакет санкцій проти Росії. Це справді допоможе,

– зазначив український лідер.

Глава держави наголосив, що європейський кредит перш за все направлять на закупівлю озброєння. У пріоритеті, зокрема, системи ППО.

Також фінансування ЄС дуже важливе для підготовки українських міст до наступної зими. За словами Зеленського, наразі Україна вже розпочала роботу щодо захисту енергосистеми від російських атак, а кошти кредиту допоможуть у цьому.

Окремо президент закликав ЄС продовжувати економічний тиск на Росію через санкції, бо вони дійсно можуть вплинути на Москву.

Володимир Зеленський Президент України Посилення санкцій є правильним кроком, особливо з огляду на те, що американці пом’якшили деякі зі своїх. Наразі ситуація на фронті в Україні особлива. Наші позиції стабільніші, ніж у попередні місяці та роки, а Росія щомісяця втрачає щонайменше 30 – 35 тисяч військових. Для Росії це складно, і ми маємо зробити ситуацію ще складнішою для них, щоб підштовхнути їх до дипломатії.

Заяви Зеленського про кредит підтверджують повідомлення ЗМІ, які з'явилися раніше. Зокрема, видання The Telegraph писало, що значну частину фінансування Київ витратить на:

американські системи ППО Patriot;

британські ракети Storm Shadow;

українські безпілотні технології;

та інше озброєння.

Україні потрібне все з цього списку. Завжди залишатиметься потреба в танках і мобільній вогневій потужності. Також потрібні засоби далекобійного ураження – саме тут важливі Storm Shadow та інші сучасні системи,

– наголосив Джордж Баррос з Інституту вивчення війни (ISW)

Що відомо про кредит у 90 мільярдів?

Напередодні погодив кредит для України на суму 90 мільярдів євро. Він розрахований на 2026 – 2027 роки.

Кредит профінансують за рахунок запозичень Євросоюзу на ринках капіталу та забезпечать бюджетними коштами блоку.

Важливо те, що кредит за умовами мають погасити репараціями, які повинна сплатити Росія за завдану шкоду. Тобто повертати позику з власних коштів Україна не буде.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що перший транш має надійти ще у цьому кварталі.

Більша частина підготовчої роботи для реалізації кредиту в розмірі 90 мільярдів євро вже виконана,

– зазначила фон дер Ляєн.

Зауважте! У 2026 році Київ розраховує на половину суми кредиту, тобто 45 мільярдів євро. Більша частина цих коштів (28,3 мільярда євро) підуть на підтримку оборонно-промислових спроможностей України. Іншу спрямують на макрофінансову допомогу.

Чому погодження кредиту затрималося?