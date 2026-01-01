Україна отримає 90 мільярдів євро від Євросоюзу: чи стане така допомога боргом

У грудні 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні на 2026 та 2027 роки фінансування у розмірі 90 мільярдів євро. Ці кошти Україна не повинна буде повертати. Водночас раніше обговорювалася ідея репараційного кредиту, що мав би покриватися коштом прибутків від заморожених російських активів.

Чи повинна повертати Україна 90 мільярдів євро від ЄС?

Як пояснює для 24 Каналу економіст Сергій Фурса, для України ці 90 мільярдів євро є грантовими коштами, а тому повертати їх чи витрачати кошти на їх обслуговування не потрібно.

Фурса додає, що стосовно цього були деякі маніпуляції, нібито-то це борговий зашморг, а це не так.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір, економіст Чому європейці пішли по цьому сценарію, а не по більш вигідному – репараційному кредиту? З одного боку – через тиск Росії, а з іншого – через тиск Трампа, що і був вирішальним.

Крім того, каже Фурса, Росія погрожувала. Це переважно були погрози у вигляді як юридичних наслідків для Бельгії, так і фізичним знищенням бельгійського керівництва. Але з цим усім можна було б працювати.

Які були шанси в України отримати репараційний кредит?

Виділені 90 мільярдів євро цілком підтримують потрібний рівень, якого потребує Україна. Втім на думку Фурси, якби до цього процесу не долучився Трамп, то можна було б очікувати не лише на репараційний кредит, але й на більше фінансування.

Однак Росія фактично підкупила Трампа, а він, відповідно, почав активно тиснути на Європу через своїх друзів. Тут йдеться про прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні.

Якби не позиція Мелоні, то, я думаю, ми б мали репараційний кредит. Таким чином, це дуже погана новина саме для Європейського Союзу. Адже для ЄС зараз є 2 вороги. Це Росія та Дональд Трамп

– зауважує пан Сергій.

Саме вони спромоглися вплинути на ЄС так, щоб союз не був здатний прийняти рішення, яке б було вигідно, у першу чергу, йому.

Для України ж це нейтрально-позитивний сценарій. У нас будуть кошти, а наша макрофінансова стабільність забезпечена на наступні кілька років, як і забезпечене фінансування озброєнь. Втім, звичайно, що могло бути й краще,

– підсумовує економіст.

Як Європа відмовилася від ідеї репараційного кредиту?