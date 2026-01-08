Європа допоможе відновити ГЕС після атак: Україна отримає десятки мільйонів

Україна отримає 75 мільярдів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБР). Ці кошти спрямують на відновлення об’єктів генерації гідроелектростанцій, пошкоджених російськими обстрілами.

Який кредит отримає Україна?

Кредит ЄБРР надасть під гарантії Євросоюзу у межах Інвестиційної програми для України (Ukraine Investment Framework), передає 24 Канал з посиланням на Укргідроенерго.

Дивіться також Україна отримає 90 мільярдів євро від Євросоюзу: чи стане така допомога боргом

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду з ПрАТ «Укргідроенерго» про надання кредиту у розмірі 75 млн євро для фінансування проєкту «Модернізація та відновлення об’єктів генерації гідроелектростанцій ПрАТ «Укргідроенерго",

– повідомила компанія.

Окрім кредиту від європейського банку, пакет фінансування для України також включає інвестиційні гранти від міжнародних донорів у розмірі до 20 мільйонів євро.

Загалом вартість проєкту складає 120 мільйонів євро, включно із власним внеском Укргідроенерго.

Проєкт посилить надійність роботи гідроелектростанцій і, відповідно, стійкість енергосистеми України,

– наголосив голова наглядової ради Укргідроенерго Валентин Гвоздій.

Зауважте! Перший кредит від Європейського інвестиційного банку під гарантії ЄС Укргідроенерго підписала у липні 2025 року. Тоді сума позики склала 120 мільйонів євро, повідомили в компанії.

Куди направлять кредитні кошти?

Кошти проєкту Укргідроенерго спрямує, зокрема, на закупівлю критично необхідного обладнання для ГЕС, частина якого була пошкоджена внаслідок російських атак.

Компанія планує закупити:

гідросилове обладнання замість пошкодженого обстрілами;

гідромеханічне обладнання для модернізації;

обладнання для реагування на надзвичайні ситуації в умовах війни.

Головна мета цього проєкту – підтримати стабільну роботу ГЕС та виконати аварійно-відновлювальну заміну обладнання.

Фінансування дає змогу своєчасно закупити та впровадити критично необхідне обладнання, а також сформувати резерв для швидкого реагування на надзвичайні ситуації,

– зауважив т.в.о.генерального директора Укргідроенерго Богдан Сухецький.

Варто знати! Завершити проєкт із відновлення та модернізації ГЕС планують у 2030 році.

Що відомо про пошкодження ГЕС через атаки?