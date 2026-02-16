Блекаути не страшні: ОСББ можуть отримати нульові кредити на генератори

В умовах масованих атак на енергетику України уряд розширює програму підтримки енергетичної стійкості для українців. Нові можливості дозволять забезпечити світло, воду та тепло навіть під час тривалих блекаутів.

Що пропонує уряд?

Про це розповіла у соцмережах прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Програма передбачає, енергетичну підтримку для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖКБ).

За словами прем'єрки, з її допомогою мешканці багатоповерхівок обладнають безперебійне функціонування під час відключень світла:

ліфтів;

насосів;

тепла;

освітлення;

та водопостачання.

Для цього достатньо оформити пільговий кредит під нуль відсотків на закупівлю та встановлення обладнання для автономного енергопостачання. Зробити це можна у 43 банках, які виступають партнерами у державній програмі "Доступні кредити 5 – 7 – 9% ".

Кредити ОСББ та ЖКБ надаватимуть на різне обладнання:

генератори – бензинові, дизельні та газові;

сонячні електростанції;

теплові насоси.

Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% – сонячної електростанції або теплового насоса,

– наголосила Свириденко.

Важливо! Є обмеження щодо суми кредиту – не більше 3 мільйонів гривень. Термін позики складає до трьох років.

Які умови надання кредиту?

Для отримання пільгового кредиту ОСББ та ЖКБ мають відповідати встановленим вимогам, пише Кабмін:

повинні бути зареєстровані та проводити діяльність відповідно до законодавства України;

відкрити рахунок в банку, що бере участь в програмі;