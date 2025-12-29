Російська фінансова та інституційна системи все глибше заходять у режим "керованого хаосу". Центробанк країни-агресорки фактично визнав провал стандартів розкриття інформації.

Як змінять стандарти прозорості в Росії?

Зокрема, із 2027 року фінансові організації планують зобов'язати публікувати лише знеособлені дані про структуру власності. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Після 2022 року банкам і страховикам дозволили не оприлюднювати дані про власників і менеджмент, пояснюючи це санкційними ризиками. Як наслідок – зі 352 кредитних організацій структуру власності нині показують лише три банки – тобто менш як 1%.

Запропонований регулятором "компроміс" зводиться до формальних відповідей "так" або "ні" про наявність осіб із суттєвим впливом, "недружніх" нерезидентів чи проблемних бенефіціарів, причому заповнюватиме форму сам Центробанк.

Нормативну базу обіцяють ухвалити у 2026 році, а запустити – не раніше квітня 2027 року.

Це підкреслює: ринок не здатен забезпечити навіть мінімальну відкритість без ручного контролю,

– пишуть у СЗР.

Окрім того, до Держдуми внесли пакет законопроєктів, який скасовує регулярне декларування доходів російських держслужбовців.

Депутати й сенатори подають це як "крок у боротьбі з корупцією", що лише підкреслює розрив між риторикою та реальними механізмами контролю.

Як загострюється економічна напруженість?

Ба більше, на тлі інституційної деградації посилюється економічна напруженість. Третина малих і середніх російських підприємців не виключають закриття бізнесу впродовж найближчих 6 місяців.

Банки різко скоротили споживче кредитування – POS-кредити схвалюють лише кожному десятому клієнту, а частка відмов у листопаді піднялася до 90%.

Водночас ломбарди за січень – вересень отримали 9,6 мільярда рублів чистого прибутку. Це на 54% більше, аніж торік, що опосередковано свідчить про падіння платоспроможності населення.

Фінансові труднощі дісталися й держсектору. У 2025 році обсяги неплатежів держкомпаній бізнесу за контрактами держзакупівель зросли у 2,7 раза: з 200 випадків на 1,5 мільярда рублів у 2024 році до 548 – майже на 4,03 мільярда рублів.

Виплати затягують на 1 – 3 місяці, фактично кредитуючись коштом підрядників. Серед причин називають падіння доходів і високу вартість позик. Додатковим маркером розладу стала кіберсфера, 73% усіх витоків даних у 2025 році припали на держсектор.

Очікування бізнесу й працівників також сумні – лише 13 % росіян сподіваються отримати річну премію.

Сукупно ці тенденції формують картину ринку, що дедалі більше віддаляється від глобальних стандартів і консервується у стані закритості, недовіри та системного хаосу,

– йдеться у заяві СЗР.

Цікаво! За даними Центру протидії дезінформації, податкова реформа 2026 року збільшить бюджет країни-агресорки на 2,3 трильйона рублів, однак призведе до зростання інфляції та зниження рівня життя для простих громадян.

