Економіка Росії на межі краху: прокремлівські експерти вже б'ють на сполох
- З листопада 2025 року індикатор входу економіки Росії в рецесію перевищує критичний рівень у понад три рази.
- Наближення до стагфляції поступово визнають провідні економічні інституції країни-агресорки, пов'язані з Кремлем.
Російська економіка впритул наблизилася до стагфляції. Ба більше, визнання кризових тенденцій надходить від афілійованих із Кремлем структур – провідних інституцій країни-агресорки.
Що відбувається з економікою Росії?
Йдеться про центральний банк, центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вищу школу економіки. Деталі повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.
Дивіться також Україна на порозі "фінансової трагедії": Гетманцев озвучив невтішний прогноз
По-перше, з листопада 2025 року зведений індикатор входу економіки в рецесію перевищує критичний рівень більш ніж утричі – 0,44 проти порогу 0,12. Водночас показник, який сигналізує про можливий вихід з рецесії упав до 0,05 і залишається значно нижчим за критичний рівень у 0,35.
Це означає не лише високу ймовірність рецесії, а й украй низькі шанси на швидке відновлення – аналітики попереджають про ризик затяжного спаду тривалістю понад рік,
– пояснює розвідка.
По-друге, промисловий сектор також демонструє стійке погіршення. У січні 2026 року індекс S&P Global PMI для переробної промисловості знову нижчий за 50 пунктів, тобто сектор скорочується. Водночас рентабельність з вересня 2024 року впала з 20% до 12% і ця тенденція зберігається.
По-третє, колапсують споживчі настрої. За даними "Левада-центру", індекс економічних очікувань населення у січні 2026 року знизився до 113 пунктів проти 140 у 2024 році. Натомість індекс споживчих настроїв упав до рівня кінця 2022 року, тобто 98 пунктів, що свідчить про переважання песимізму серед росіян.
Отже, за оцінками російських інституцій, у 2026 році економіку очікує подальше уповільнення через слабке зростання ВВП та зниження інвестицій, що створює ризик технічної рецесії.
Що ще свідчить про кризу в Росії?
У країні-агресорці планують змінити законодавство, аби дозволити неповнолітнім працювати на виробництвах, які раніше вважали небезпечними. Місцеві медіа припускають, що таку ініціативу в держдумі просувають через брак робочої сили.
Окрім того, нещодавнє підвищення податків у Росії створює загрозу для досягнення довгоочікуваної цільової інфляції у 4%. Цікаво, що мета залишається "примарною" для центробанку вже 6 років поспіль, зокрема через вторгнення в Україну та санкції.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив, що Володимир Путін може готувати розширення мобілізації – через складнощі з набором достатньої кількості солдатів і фінансові проблеми країни.