Десятки мільярдів для України коштом росактивів: коли їх нададуть та на що

Лідери країн G7 підтвердили готовність виділити Україні прибутки від заморожених російських активів на підсумковому комюніке саміту в Італії. Водночас варто додати, що України не отримує безпосередньо російські активи, а лише майбутні прибутки від них.

Скільки отримає Україна та коли

Варто додати, що обговорення щодо остаточного механізму надання коштів Україні тривають, але політичне рішення вже ухвалене.

До теми Заморожені російські активи, а не лише прибутки від них: які шанси отримати гроші від Росії?

До початку повномасштабного вторгнення Росія зберігала у західних ліквідних активах резерв у розмірі понад 600 мільярдів доларів. Активи здебільшого були у вигляді іноземних цінних паперів, банківських депозитів та кореспондентських рахунків, номінованих у відповідній валюті.

Зараз загальний обсяг конфіскованих російських активів оцінюється у 280 – 300 мільярдів доларів. Майбутні прибутки саме з них використають на користь України.

Згідно з даними Світового банку, Росія завдала Україні збитків на суму понад 486 мільярдів доларів.

Зазначимо, що лідери країн заявляють про близько 50 мільярдів доларів прибутку, на який може претендувати Україна. Водночас остаточна сума залежатиме від механізму, завдяки якому відбуватиметься передача коштів.

Ще однією хорошою новиною стане те, що ці кошти Україна може отримає відносно швидко – до кінця цього року.

Як відреагували в Росії

Після того, як лідери G7 узгодили план щодо надання Україні прибутку із заморожених російських активів, Володимир Путін назвав це рішення нібито крадіжкою. Крім того, він пригрозив, що такі дії "не залишаться без покарання". Водночас в США запевнили, що використання російських заморожених активів для підтримки України є законним.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен спростувала заяви російського диктатора, заявивши, що Росія не має права на той дохід, який генерується із заморожених активів.

У жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі. Їх знерухомлено. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші Росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав,

– пояснює Єллен.

Який механізм передачі коштів працюватиме

Росія у відповідь на можливу конфіскацію усіх російських активів у Європі погрожує конфіскувати усі західні активи, які застрягли в юрисдикції країни. Крім того, там заявляють, що розірвуть дипломатичні стосунки з США та ускладнять роботу іноземного бізнесу на своїй території.

Ще у березні економіст Олег Пендзин передбачив у коментарі 24 Каналу, що Україна зможе отримати лише доходи від заморожених активів, але не самі активи.

Одним із варіантів експерта було те, що прибутки від російських активів скоріш за все підуть через програму Ukraine Facility, яка погоджена з Україною.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Фонд Ukraine Facility буде працювати по погодженнях з країною, визначатиме обʼєкти реформування реконструкції відновлення, буде сам проводити тендери, визначати переможців і через цих переможців вкладатиме кошти в Україну. Тобто ті переможці – це будуть європейські компанії.

Також раніше уряд України обговорював із Заходом використання російських заморожених активів як застави для того, щоб Україна під цю заставу могла випустити свої євробонди.

Водночас на сьогодні відомо, що механізм, який погодили лідери G7, має назву Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA). З назви зрозуміло, що прибутки з російських активів нібито надаватимуться у формі кредитів.

Однак на практиці це фінансування проводитиметься безповоротно, а саме за таким принципом:

Ті російські активи, які зараз заморожені у Європі, продовжують генерувати доходи, адже чимала кількість з них існують у формі цінних паперів.

Наприклад, лише протягом 2022 – 2023 років активи на рахунках у бельгійському депозитарії Euroclear "принесли" прибутку десь на 5 мільярдів євро. Росія ж не може отримати ці прибутки, а отже вони накопичуються на рахунках.

Втім у річному вимірі суми цих надходжень будуть невідчутними для України, адже лише цьогоріч потрібно залучити 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Саме тому було вирішено надати Україні доходи наперед. Тобто буде створений спеціальний фонд, якому країни G7 та Євросоюз нададуть кредити. Ці кредити, своєю чергою, будуть повертатися не Україною, а майбутніми надходженнями від російських активів.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що позику в 50 мільярдів доларів Україні нададуть Сполучені Штати, Канада, Велика Британія та, імовірно, Японія.

На що витрачатимуться кошти

Обмежень на використання прибутків для України не повинно бути. Крім того, відомо, що G7 скеровуватиме їх як на військові та бюджетні потреби, так і на потреби у відновленні.

Водночас голова Комітету з питань бюджету ВРУ раніше у розмові з 24 Каналом зазначала, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно заявляла про те, щоб використовувати доходи від заморожених російських активів саме на закупівлю зброї.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України В будь-якому випадку кошти будуть зараховані до бюджету ЄС, а потім спрямовані через один із інструментів для потреб України.

Чи зможе Україна отримати всі заморожені активи

Якщо з механізмами передачі саме прибутків із заморожених активів Росії розібратися легше, то щодо повної конфіскації та передачі активів ситуація важча. Все через те, що у світі ще не було подібних прецедентів. У той час Захід хоче зробити це цілком прозоро та не порушуючи міжнародне законодавство.

За словами Олега Пендзина, однією із головних причин, чому Захід зволікає з повною конфіскацією є побоювання щодо обвалу фінансової системи Євросоюзу, адже євро вважається однією із резервних валют у світі.

Достатньо багато недемократичних режимів тримають свої валютні заощадження (валютні резерви) у євро або доларах. І є дуже велика небезпека, що у випадку, якщо буде знайдений механізм і буде, наприклад, конфіскація активів Росії – це призведе до того, що не демократичні режими почнуть виходити з резервної валюти євро для того, щоб уникнути подібних речей,

– пояснив економіст.

Таку думку висловила і Європейського центрального банку, Луїс де Гіндос. За її словами, повна конфіскація російських активів завдасть як репутаційної шкоди, так і вплине на статус євро я безпечної валюти.