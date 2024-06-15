Ціна за 100 євро тепер складає понад 4 300 гривень

Офіційний курс євро подорожчав разом із доларом – купити 100 євро доведеться майже за 4 390 гривень. Втім цей показник не максимум, адже на початку червня євро становило ледь не 44 гривні.

Скільки коштує 100 євро

За даними Нацбанку, станом на 14 червня, офіційний курс євро встановлений на рівні 43,88 гривні.

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Європейська валюта, як і євро, суттєво додала в ціні за останню добу – на додаткові 35 копійок. Отже, купюра у 100 євро обійдеться майже у 4 390 гривень.

До речі, свого максимуму курс євро сягнув 3 червня, коли вартість без двох копійок становила 44 гривні.

Якою буде вартість євро наступного тижня

Торік Нацбанк України перейшов з фіксованого курсу до гнучкого курсоутворення. Цей режим сприяє наближенню готівкового євро до офіційного.

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у червні ринок буде призвичаюватися до нових коридорів очікуваних коливань – зі спадних до висхідних, і навпаки.

Він додав, що втручатися у це може регулятор. Це для того, щоб підтримати баланс між попитом і пропозицією, адже система керованої гнучкості залишається чинною.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Проте очікується, що значних сплесків попиту на ринку не буде, а розрив між курсами на міжбанківському та готівковому ринках поступово зменшуватиметься.

Лєсовий наголошує, що основні зміни щодо євро наступного тижня будуть такими:

На міжбанку коридори валютних коливань складуть 43 – 45 гривень за євро,

На готівковому ринку – в межах 43 – 46 гривень.

За таких прогнозів, 100 євро може обійтися